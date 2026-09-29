Van'da pedal sesleriyle hareketlilik farkındalığı

Van TSO önünden başlayan tur kentte farkındalık yarattı

Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de Van Ticaret ve Sanayi Odası önünden başladı. Katılımcılar belirlenen güzergâhı takip ederek Sahil Yolu üzerindeki Mehmet Uzun Parkı'na ulaştı.

etkinliğin amacı ve teması:

Her yaş grubundan vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştirilen etkinlikle kent içinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli hâle getirilmesi ve çevreci ulaşım seçenekleri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Etkinlikte, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2026 yılı teması olan Herkes İçin Hareketlilik ile kampanyanın Kuşaklar Arası Adalet yaklaşımı ön plana çıkarıldı; çocuklardan yaşlılara, engelli bireylerden ailelere kadar erişilebilir ve uygun maliyetli ulaşımın önemi vurgulandı.

katılımcılar ve destekçiler:

Programa Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl de katılarak turu destekledi. Van AB Bilgi Merkezi'nin organizasyonunu TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, Bisikletliler Derneği, Rekvan Raiders, Van Bisikletliler Topluluğu ve Urartu Doğa Kulübü destek verdi.

Organizatörler, kentlerde alınan ulaşım ve kamusal alan kararlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp gelecek kuşakların yaşayacağı şehirleri de doğrudan etkilediğini vurguladı. Yürünebilir kentler oluşturmanın, bisiklet kullanımını artırmanın ve toplu taşımayı herkes için erişilebilir kılmanın sürdürülebilir kent yaşamının temel taşları olduğu ifade edildi.

Etkinlik hem sembolik bir farkındalık eylemi hem de kent içi ulaşımda somut değişikliklere zemin hazırlamayı amaçlayan bir çağrı olarak değerlendirildi. Farklı toplum kesimlerinden katılım ve sivil toplum kuruluşlarının desteği, bisikletin günlük ulaşımın bir parçası hâline gelmesine yönelik ortak bir irade gösterisi olarak öne çıktı.

Van AB Bilgi Merkezi'nin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürüttüğü bu tür faaliyetlerin, yerel politika ve altyapı tercihlerini etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi ve geleceğe dönük planlamalarda erişilebilirlik ile kuşaklar arası adalet ilkelerinin dikkate alınması çağrısı yapıldı.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI AB BİLGİ MERKEZİ TARAFINDAN AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ.