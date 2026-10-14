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Beykoz'da sağanak yolları böldü: asfalt parçalandı, araçlar çamura saplandı

Beykoz'ta sağanak bazı yollarda asfaltı parçalayınca Beykoz-Riva ile Yalıköy caddelerinde araçlar çamurlu su içinde güçlükle ilerledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:18

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Beykoz'da sağanak yolları böldü: asfalt parçalandı, araçlar çamura saplandı

beykoz'ta yağışın etkisi ve yolların durumu

İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, Beykoz'da sabah erken saatlerden itibaren hissedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda suyun birikmesine neden olurken, yolların adeta göle dönmesine yol açtı.

Sağanak sonucunda ara sokaklarda kısmi çökme ve asfaltta parçalanma gözlendi. Yollarda biriken su, alt yapının yetersiz kaldığı bölgelerde yüzeysel hasarların ortaya çıkmasına sebep oldu.

etkilenen noktalar ve görüntüler:

Beykoz-Riva yolu ile Yalıköy Mahallesi ana caddelerinde, yükselen su seviyeleri nedeniyle araçların ilerlemesi güçleşti. Çamurlu suya batan bazı araçların zorlandığı ve trafiğin yavaşladığı anlar kameralara yansıdı.

sürücüler için zorluklar ve dikkat edilmesi gerekenler:

Yoğun yağışın oluşturduğu birikintiler, sürüş güvenliğini olumsuz etkiledi; sürücülerin ani manevra ve yüksek hızdan kaçınması, derinliği belli olmayan su birikintilerinden uzak durması önem taşıyor. Ayrıca bölgede ulaşımda aksamalar ve geçici trafik sıkışıklıkları yaşandı.

Olayda, yetkililerin uyarıları ve hava durumundaki dalgalanmalar hatırlatılarak vatandaşların tedbirli davranması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL&#039;UN PEK ÇOK NOKTASINI ETKİSİ ALTINA ALAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BEYKOZ&#039;DA ÇAMURLU SU...

İSTANBUL'UN PEK ÇOK NOKTASINI ETKİSİ ALTINA ALAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BEYKOZ'DA ÇAMURLU SU İÇİNE BATAN ARAÇLAR, CADDELERDE GÜÇLÜKLE İLERLEYEBİLDİ. ÖTE YANDAN SAĞANAK NEDENİYLE BAZI YOLLARDA ASFALTIN PARÇALANDIĞI GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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