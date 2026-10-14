Yoğun yağmur Ümraniyespor-Boluspor maçını 15 dakika durdurdu

Ümraniyespor-Boluspor maçına yağmur molası
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor karşılaşması, sahaya yağan yoğun yağmur ve zeminin ağırlaşması nedeniyle ara verildi.
Hakem kararıyla maç 15 dakika durduruldu; saha yetkilileri zeminin durumunu değerlendiriyor ve oyunun güvenliğine göre yeniden başlamasına karar verilecek.
Hava koşulları ve saha değerlendirmesi:
Yoğun yağış zemini ağırlaştırdı; maçın tekrar başlayıp başlamayacağına ilişkin kesin bilgi saha incelemesi sonrası açıklanacak.
TRENDYOL 1. LİG'İN 10. HAFTASINDA OYNANAN ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MÜSABAKASINDA YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞI VE ZEMİNİN AĞIRLAŞMASI SEBEBİYLE MÜSABAKAYA 15 DAKİKA ARA VERİLDİ.
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