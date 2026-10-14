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Yoğun yağmur Ümraniyespor-Boluspor maçını 15 dakika durdurdu

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Ümraniyespor-Boluspor maçı, yoğun yağmur ve zeminin ağırlaşması nedeniyle hakem kararıyla 15 dakika durduruldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yoğun yağmur Ümraniyespor-Boluspor maçını 15 dakika durdurdu

Ümraniyespor-Boluspor maçına yağmur molası

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor karşılaşması, sahaya yağan yoğun yağmur ve zeminin ağırlaşması nedeniyle ara verildi.

Hakem kararıyla maç 15 dakika durduruldu; saha yetkilileri zeminin durumunu değerlendiriyor ve oyunun güvenliğine göre yeniden başlamasına karar verilecek.

Hava koşulları ve saha değerlendirmesi:

Yoğun yağış zemini ağırlaştırdı; maçın tekrar başlayıp başlamayacağına ilişkin kesin bilgi saha incelemesi sonrası açıklanacak.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA OYNANAN ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MÜSABAKASINDA YOĞUN YAĞMUR...

TRENDYOL 1. LİG'İN 10. HAFTASINDA OYNANAN ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MÜSABAKASINDA YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞI VE ZEMİNİN AĞIRLAŞMASI SEBEBİYLE MÜSABAKAYA 15 DAKİKA ARA VERİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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