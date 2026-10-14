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Sultangazi’de sağanak yolları göle çevirdi

İstanbul’daki sağanak Sultangazi Cebeci’de yolları suyla doldurdu; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken belediyeye ait iş makinesi müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sultangazi’de sağanak yolları göle çevirdi

Sultangazi’de sağanak yolları göle çevirdi

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağış, kent genelinde su baskınlarına ve yoğun trafiğe neden oldu. Özellikle Sultangazi ilçesinde bazı noktalar kısa sürede suyla doldu, ulaşım aksadı.

sürücüler ve yayalar için zorluklar:

Sultangazi Cebeci köyünde yolların göle dönmesi sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın elinde şemsiye ile paçalarını katlayıp terlikle suyun içerisinden karşıya geçmeye çalışması, bölgedeki zorluğu gözler önüne serdi.

belediye müdahalesi:

Olay yerinde Sultangazi Belediyesi’ne ait iş makinesinin de bulunduğu görüldü. Makine, su tahliyesi ve yol temizliği çalışmalarında görev almak üzere alanda hazır bekledi.

İstanbul’un farklı ilçelerinde de zaman zaman yaşanan su baskınları nedeniyle yetkililer ve ekipler vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor; trafik yoğunluğuna karşı alternatif güzergâhlar tercih edilmesi öneriliyor.

Sultangazi’de yollar göle döndü

Sultangazi’de yollar göle döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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