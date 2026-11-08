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Beylikova'da gençlerin geleceğine cimnastik dokunuşu

Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'ndeki cimnastik kurslarını inceledi; velilerle görüşerek çocukların sportif ve sosyal gelişimini destekledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beylikova'da gençlerin geleceğine cimnastik dokunuşu

Beylikova'da cimnastik kursları yerinde incelendi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinin Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi’nde sürdürülen cimnastik kurslarını ziyaret ederek çocukların eğitimlerini yerinde inceledi.

ziyaretin ayrıntıları:

Gençlik Merkezi'ndeki ziyarette Kaymakam Kantilav, devam eden kurslar, eğitim faaliyetleri ve spor çalışmaları hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'den bilgi aldı. Spor yapan çocuklarla yakından ilgilendi, kursların işleyişi ve katılımcıların gelişimi hakkında notlar aldı.

velilerle iletişim ve gelecek planları:

Kaymakam Kantilav, sporcu velileriyle bir araya gelerek ailelerin talep ve önerilerini dinledi. Ailelerin geri bildirimlerine önem veren Kantilav, çocukların fiziki ve sosyal gelişimini destekleyen spor faaliyetlerinin önemini vurguladı. İlçe genelinde gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

BEYLİKOVA İLÇESİNİN KAYMAKAMI ALİ KANTİLAV, GENÇLİK MERKEZİ&#039;NDE SÜRDÜRÜLEN CİMNASTİK KURSLARINI...

BEYLİKOVA İLÇESİNİN KAYMAKAMI ALİ KANTİLAV, GENÇLİK MERKEZİ'NDE SÜRDÜRÜLEN CİMNASTİK KURSLARINI ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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