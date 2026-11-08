Fethiyespor'da Enes ve Alberk skoru belirledi: Adana 01 FK 1-2

maç özeti:

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında oynanan karşılaşmada Fethiyespor, Fethiye İlçe Stadyumu'nda konuk Adana 01 FK karşısında 2-1 galip geldi. Maçın gollerini Enes Şahin (dk. 36) ve Alberk Koç (dk. 75) kaydederken, Adana 01 FK'nın tek sayısını Yusuf Abdioğlu (dk. 79) attı.

İlk yarıda Enes Şahin'in 36. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda skoru artırmaya çalıştı. 75. dakikada Alberk Koç farkı ikiye taşıdı; karşılık olarak Adana 01 FK, 79. dakikada Yusuf Abdioğlu ile skoru 2-1'e indirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Fethiyespor sahadan üç puanla ayrıldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan (Kaan Türkmen dk. 84), Eray Karataş (Fatih Kurucuk dk. 84), İrfan Akgün, Uğur Ayhan (Okan Dernek dk. 65), Bora Aydınlık, Alberk Koç, Ramazan Çevik (Eren Erdoğan dk. 60), Enes Şahin.

Adana 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Ege Araç, İshak Kurt, Atamer Bilgin (Mehmet Büyüksayar dk. 46), Siraçhan Nas (Hakan Demir dk. 46), Emre Sağlık, Tuna Sezen (Samed Ali Kaya dk. 64), Talha Özler, Yusuf Abdioğlu, Doğukan Tuzcu (Mikail Arslan dk. 79), Ali Sühan Demirel (Erkan Sasa dk. 79).

hakemler ve kartlar:

Maçı yöneten hakemler Yunus Emre Çakar, Mehmet Şenkaya ve Musa Çetindemir oldu. Karşılaşmada sarı kart gören oyuncular arasında Cengiz Demir ve Uğur Ayhan (Fethiyespor) ile Emre Sağlık, Tuna Sezen, Ege Araç ve Erkan Sasa (Adana 01 FK) yer aldı.

Fethiyespor'un bu galibiyeti, takımın ligdeki hedefleri açısından önemli bir üç puan olarak kayıtlara geçti. Her iki takım da maç boyunca zaman zaman etkili ataklar geliştirse de, gol pozisyonlarını değerlendiren taraf ev sahibi oldu.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP 10. HAFTASINDA EDEN FETHİYESPOR, SAHASINDA ADANA 01 FK’YI 2-1 MAĞLUP ETTİ.