Beyoğlu'nda kafe buluşması iddianeye dönüştü: Berkay Meral de şüpheliler arasında

olaya ilişkin iddianame:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral, belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan hakkında 'kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' ve 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak' suçlamalarına yer verildi.

şikayet ve olayın seyri:

Olay, 16 Temmuz 2026 akşamı, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Soruşturma, Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu Erman Yıldırım'ın şikayeti üzerine başlatıldı. Yıldırım iddianamede, işten çıkarıldıktan sonra Ferhat Karakuş'un kendisini telefonla arayıp nerede olduğunu sorduğunu, daha sonra Karakuş'un bulunduğu yere gelerek kendisini cadde üzerindeki kafeye götürdüğünü beyan etti.

Yıldırım, işletmede Karakuş ile birlikte otururken Özcan Arslan'ın kendisine yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiğini belirtti. İddianamede Arslan'ın iddia edilen ifadeleri şöyle aktarılıyor: "Barış Boyun’un adamları 6 ay önce Ağaçlar Altı’nda seni vuracaktı. İki saat önce de o senin şehit aracında kafana ben sıktıracaktım". Yıldırım, olay sırasında işletmeden ayrılmak istediğini ancak şüphelilerin kendisini bırakmadığını da ileri sürdü.

görüntülü arama ve ifadeler:

İddianamede ayrıca, olay sırasında Karakuş'un telefonundan Berkay Meral'in görüntülü olarak arandığı ve Meral'in görüşme sırasında Yıldırım'a "Özür dile" şeklinde sözler söylediğinin kayda geçtiği ifade edildi.

İddianamede yer alan beyanlar, şikayetçi ifadeleri ve soruşturma sürecine dair kayıtlar korunarak kamuoyuna aktarıldı.

MÜŞTEKİ ERMAN YILDIRIM