Konak'ı sarsan cinayet davası: eş ağırlaştırılmış müebbet talep ediyor

İzmir'deki dava ikinci duruşmasında: tutukluluk devam etti

İzmir'in Konak ilçesinde, 9 Mart gecesi taksisine binen müşteri tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Deniz Örer (52) hakkındaki davanın ikinci duruşması İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Doğuş Meşe (24) hakkında açılan davada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ile akıl sağlığı raporu düzenlenmesi taleplerini değerlendirdi.

olayın gelişimi:

Olay, 9 Mart gecesi saat 22.18 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde başladı. İddialara göre Doğuş Meşe, taksiye binip bir ay önce ayrıldığı iş yerine gideceğini söyleyerek araca bindi. Saat 22.20'de Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'a varıldığında ödemeyle ilgili kısa bir konuşma oldu ve ardından Meşe, yanında getirdiği tabancayı çıkartarak açık camdan Deniz Örer'in başına bir el ateş etti. Bilincini kaybeden Örer araçtan çekilerek yola atıldı; zanlı ise direksiyona geçip taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Cinayetten kısa süre sonra zanlının bir kadını arayıp yanına çağırdığı, gasp ettiği taksinin babasına ait olduğunu söylediği ve yanındaki F.A. adlı kişiyle takside uyuşturucu kullanıp farklı adreslerden metamfetamin ve esrar temin ettiğinin iddia edildiği dosyada yer aldı. İddialara göre ikili, Örer'in kanı bulunan taksi içinde yaklaşık bir saat uyuşturucu kullandı. Zanlı, kadınla buluşmasının ardından ablası ve annesini arayıp "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" şeklinde itirafta bulundu.

Örer'in gece saat 02.00'de eve dönmemesi üzerine ailesinin araç takip sisteminden taksinin konumunu kontrol etmesi, kamera kayıtlarının geriye dönük incelenmesi ve ihbar üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla zanlının evinde yakalanması dosyada yer alan diğer ayrıntılar arasında.

duruşmada öne çıkan ifadeler ve talepler:

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.A., Meşe ile olay gecesi birlikte olduğunu, Meşe'nin uyuşturucu kullandığını ve öldürdüğünü itiraf ettiğini anlattı. F.A. mahkemedeki ifadesinde zanlının kendisine aracın "babamın taksisi" olduğunu söylediğini, zanlının araç kullanırken dengesiz olduğunu ve para verip uyuşturucu aldıklarını belirtti.

Sanık Doğuş Meşe ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılarak önceki duruşmadaki ifadesinde olayın şokuyla konuşamadığını, pişman olduğunu ve "Ne ceza verirseniz razıyım" dediğini belirtti. Meşe, tanık beyanlarını reddetti ve kimsenin kendisine plaka sökmesini ya da suç işlemesi için akıl vermediğini savundu.

Öldürülen taksi şoförünün eşi Ayşe Örer, duruşma sonrası basın önünde yaptığı açıklamada kamera kayıtlarını defalarca izlediğini, "Canım çok yanıyor" ifadelerini kullandığını ve zanlının ağırlaştırılmış müebbet cezasını almasını beklediğini söyledi. Örer, zanlının telefonunun neden uzun süre kapalı kaldığının da sorulmasını istediğini belirtti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise taksi içi kameraların olayı net gösterdiğini, zanlıdan ağır ceza beklediklerini ve benzer eylemlere karşı caydırıcı bir kararın önem taşıdığını ifade etti.

Mahkeme, savunma ve tanık beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak tarihine erteledi. Ayrıca heyet, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine hükmetti.

Dosyada geçen suçlamalar arasında "kasten öldürme", "gece vakti silahla yağma" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (ruhsatsız silah)" bulunuyor. Aile, esnaf ve kamuoyunun beklentisi, davanın sonucunun hem adalet duygusunu tatmin etmesi hem de benzer olaylara karşı caydırıcı bir etki yaratması yönünde.

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