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Bursaspor başkanından Batalla ve Mustafa Er tartışmalarına birlik çağrısı

Enes Çelik, teknik direktörler üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi; kişileri Bursaspor'un önüne koymamak gerektiğini vurgulayıp birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursaspor başkanından Batalla ve Mustafa Er tartışmalarına birlik çağrısı

Başkan Enes Çelik: Kişileri kulübün önüne koymayalım

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Pablo Martin Batalla ve Mustafa Er ekseninde yeniden alevlenen tartışmalara ilişkin sert ve net bir uyarıda bulundu. Çelik, teknik direktörler üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı söylemlerin hem kulübe hem de bu isimlere zarar verdiğini belirterek, kimsenin Bursaspor’un üstünde görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Eleştirilerin hedefi yöneticiler değil, kulüp olmalı:

Çelik, bazı çevrelerin teknik direktör kararları üzerinden yönetime yönelik tutum belirlediğini söyleyerek bunun sürdürülemez olduğunu vurguladı. Başkan, Pablo dönemiyle ilgili yapılanların şimdi Mustafa Er üzerinden tekrarlandığını hatırlattı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Kişileri, ben de dahil, Bursaspor’un üzerinde konumlandırmaya çalışıyorlar". Bu yaklaşımın kulübün çıkarlarına zarar verdiğini ve sevilen isimlere karşı gereksiz bir antipati ürettiğini belirtti.

Görev ve öncelikler: Kulübü borçsuz Avrupa hedefine taşımak

Görev süresi ve fedakârlıkları hakkında da konuşan Çelik, 2,5 yıldır yönetim başında olduğunu ve özel yaşamından fedakârlık yaptığını anlattı. Kendi işine "iki haftada bir" gidebildiğini, aile zamanını kulübe harcadığını söyleyen başkan, "Bir tek amacım var: Bu kulübü borçsuz bir şekilde Avrupa’ya götürebilmek" mesajını verdi. Çelik, ne siyaset ne de başka bir hedefinin bulunduğunu, kulübü her şeyin üstünde tuttuğunu belirtti.

Başkan ayrıca Pablo Martin Batalla ile zaman zaman görüştüklerini ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Mustafa Er için de güvenini yineleyen Çelik, her iki isme yönelik aşırı sahiplenmenin bazen ters etki yarattığını ve senaryo üretmenin ilişkileri zedelediğini vurguladı.

Konuşmasını taraftarlara birlik çağrısıyla sonlandıran Enes Çelik, "Beni çok sevebilirsiniz, Batalla’yı çok sevebilirsiniz, Mustafa Hoca’yı çok sevebilirsiniz ama Bursasporluysak kimseyi Bursaspor’dan çok sevmeyelim" dedi ve kişilere yönelik kutuplaştırıcı davranışların hem kulübe hem de sevilen isimlere zarar verdiğini tekrar hatırlattı.

Çelik, kulübün geleceğine odaklandıklarını, içerdeki tartışmaların yönetim ve teknik kadronun sahada başarılı olmasını zorlaştırdığını belirterek taraftarları yapıcı eleştiri ve birlik çağrısında bulunmaya davet etti.

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK, PABLO MARTİN BATALLA VE MUSTAFA ER ÜZERİNDEN YAPILAN TARTIŞMALARA...

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK, PABLO MARTİN BATALLA VE MUSTAFA ER ÜZERİNDEN YAPILAN TARTIŞMALARA TEPKİ GÖSTEREREK, "KİŞİLERİ BURSASPOR’UN ÜSTÜNE KOYMAYALIM" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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