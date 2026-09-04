Beypazarı'nda köprüden 10 metre düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Olayın gelişimi:
Kaza, Ayvaşık Mahallesi'ndeki İvaz Dede Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 66 AT 796 plakalı otomobil köprüden yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Kazada sürücü Ayşenur S. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre araçta belirgin hasar oluştu.
Müdahale ve sağlık durumu:
İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme:
Kazaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve kaza nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.
Beypazarı'nda bir araç 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 yaralı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!