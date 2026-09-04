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Beypazarı'nda köprüden 10 metre düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Beypazarı'nda İvaz Dede Köprüsü'nden 10 metre düşen 66 AT 796 plakalı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; ambulans ve polis müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beypazarı'nda köprüden 10 metre düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Olayın gelişimi:

Kaza, Ayvaşık Mahallesi'ndeki İvaz Dede Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 66 AT 796 plakalı otomobil köprüden yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Kazada sürücü Ayşenur S. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre araçta belirgin hasar oluştu.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme:

Kazaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve kaza nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

Beypazarı&#039;nda bir araç 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 yaralı

Beypazarı'nda bir araç 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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