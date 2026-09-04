İznik çevre yolunda arkadan çarpışma: traktördeki belediye personeli İbrahim Okkalı hayatını kaybetti

İznik çevre yolunda tır-traktör çarpışması

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 45 ADZ 177 plakalı tırı Y.K. (61) yönetiyordu. Aynı şeritte seyir hâlindeki 16 H 8241 plakalı traktöre tır arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan İznik Belediyesi personeli İbrahim Okkalı olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Okkalı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı; olayın oluş şekli ve sorumluluk ilişkileri araştırılıyor.

İZNİK’TE TIR, TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ