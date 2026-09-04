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İznik çevre yolunda arkadan çarpışma: traktördeki belediye personeli İbrahim Okkalı hayatını kaybetti

İznik Çevre Yolu'nda saat 22.00 civarında tırın traktöre arkadan çarpması sonucu traktördeki İznik Belediyesi personeli İbrahim Okkalı hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İznik çevre yolunda arkadan çarpışma: traktördeki belediye personeli İbrahim Okkalı hayatını kaybetti

İznik çevre yolunda tır-traktör çarpışması

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 45 ADZ 177 plakalı tırı Y.K. (61) yönetiyordu. Aynı şeritte seyir hâlindeki 16 H 8241 plakalı traktöre tır arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan İznik Belediyesi personeli İbrahim Okkalı olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Okkalı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı; olayın oluş şekli ve sorumluluk ilişkileri araştırılıyor.

İZNİK’TE TIR, TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İZNİK’TE TIR, TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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