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Durak kontrolden çatışmaya: Esenyurt'ta korsan taksici ve polis ağır yaralandı

Esenyurt Akevler'de korsan taksicilik şüphesiyle durdurulan E.A., ceza tutanağı tutulurken sivil trafik polisine ateş açtı; her ikisi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Durak kontrolden çatışmaya: Esenyurt'ta korsan taksici ve polis ağır yaralandı

Durak kontrolden çatışmaya: Esenyurt'ta korsan taksici ve polis ağır yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurulan bir araçta görevli ekiplerin tespitine göre korsan taksicilik yapıldığı belirlendi. Olay, Akevler Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri sürücü hakkında işlem başlatmak ve aracı bağlamak istedi.

Olayın gelişimi:

İşlem yapılmak istendiğinde sürücü E.A., aracının bağlanacağını öğrenince taşıdığı silahla önce arkadan sivil trafik polisine ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vurdu. Olay yerinde yapılan müdahalede hem sivil trafik polisi hem de korsan taksici ağır yaralandı. İlk yardımın ardından yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alınırken olay yeri incelemesi başlatıldı ve ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili raporlarda, sürücü E.A.'nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu bilgisi yer aldı. Emniyet kaynakları ve adli tıp süreçleri doğrultusunda olayın ayrıntılarının netleşeceği belirtildi.

Bu tür uygulamalarda görevli ekiplerin güvenliği ve korsan taşımacılıkla mücadele çalışmaları, benzer olayların önlenmesi açısından önemini koruyor. Yetkililer bulgulara göre gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

Esenyurt’ta korsan taksici, ceza yazan polisi ardından kendisi vurdu

Esenyurt’ta korsan taksici, ceza yazan polisi ardından kendisi vurdu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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