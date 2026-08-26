Beypınar'da 2 kilometrelik isale hattı yenileniyor, su kesintilerine son

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan ve tarım arazilerinden geçtiği için sık sık arızalara neden olan yaklaşık 2 kilometrelik ana isale hattı yenileniyor. Çalışma, mahallede yaşanan su kesintilerinin önüne geçmeyi ve vatandaşlara daha düzenli içme suyu ulaştırmayı amaçlıyor.

deplase çalışmasının amacı ve kapsamı:

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen deplase çalışması, hattın tarım alanlarından çıkartılarak daha güvenli güzergâhlara alınmasını kapsıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yürütülen altyapı hamlesi kapsamında, Selendi ilçesinde 2026 yılı yaz döneminde yaklaşık 10 kilometre içme suyu hattı döşendi; Beypınar’daki bu adım ise söz konusu yatırımların devamını oluşturuyor.

beklenen sonuçlar ve yerel etkiler:

Yetkililer, deplase çalışmasının tamamlanmasıyla sık yaşanan arızaların ve buna bağlı su kesintilerinin azalacağını, içme suyu altyapısının daha güvenli ve sağlıklı hale geleceğini belirtiyor. MASKİ Selendi İlçe Şefi Hakan Erol çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Selendi ilçemizde 2026 yılı yaz döneminde yaklaşık 10 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Beypınar Mahallesi’nde de içme suyu hattı kullanım ömrünü tamamladığı ve tarım arazilerinin içerisinden geçtiği için arızalara sebep olmaktaydı. Bu nedenle mahallemize kesintisiz içme suyu sağlamak için 2 kilometrelik ana isale hattı deplase çalışması yapıyoruz. Çalışmayla birlikte kesintisiz su sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz".

Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin su temininde yaşadığı aksamaların azalması, altyapı kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerinin düşmesi bekleniyor. Proje, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de su erişiminde daha öngörülebilir bir duruma kavuşmasına katkı sağlayacak.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNE BAĞLI BEYPINAR MAHALLESİ’NDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VE TARIM ARAZİLERİNDEN GEÇTİĞİ İÇİN SIK SIK ARIZALARA NEDEN OLAN YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK ANA İSALE HATTI YENİLENİYOR. MASKİ EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ DEPLASE ÇALIŞMASIYLA MAHALLEDE YAŞANAN SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ VE VATANDAŞLARA DAHA KESİNTİSİZ İÇME SUYU ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR.