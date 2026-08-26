Dolar 48,1110 +0,07%
Euro 56,1513 -0,05%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.261,00 -0,01%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 85,84 -1,64%
--°

Beypınar'da 2 kilometrelik isale hattı yenileniyor, su kesintilerine son

MASKİ, Beypınar Mahallesi'nde tarım arazilerinden geçen yaklaşık 2 km ana isale hattını yeniliyor; hedef arızaları azaltıp kesintisiz içme suyu sağlamak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Beypınar'da 2 kilometrelik isale hattı yenileniyor, su kesintilerine son

Beypınar'da 2 kilometrelik isale hattı yenileniyor, su kesintilerine son

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan ve tarım arazilerinden geçtiği için sık sık arızalara neden olan yaklaşık 2 kilometrelik ana isale hattı yenileniyor. Çalışma, mahallede yaşanan su kesintilerinin önüne geçmeyi ve vatandaşlara daha düzenli içme suyu ulaştırmayı amaçlıyor.

deplase çalışmasının amacı ve kapsamı:

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen deplase çalışması, hattın tarım alanlarından çıkartılarak daha güvenli güzergâhlara alınmasını kapsıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yürütülen altyapı hamlesi kapsamında, Selendi ilçesinde 2026 yılı yaz döneminde yaklaşık 10 kilometre içme suyu hattı döşendi; Beypınar’daki bu adım ise söz konusu yatırımların devamını oluşturuyor.

beklenen sonuçlar ve yerel etkiler:

Yetkililer, deplase çalışmasının tamamlanmasıyla sık yaşanan arızaların ve buna bağlı su kesintilerinin azalacağını, içme suyu altyapısının daha güvenli ve sağlıklı hale geleceğini belirtiyor. MASKİ Selendi İlçe Şefi Hakan Erol çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Selendi ilçemizde 2026 yılı yaz döneminde yaklaşık 10 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Beypınar Mahallesi’nde de içme suyu hattı kullanım ömrünü tamamladığı ve tarım arazilerinin içerisinden geçtiği için arızalara sebep olmaktaydı. Bu nedenle mahallemize kesintisiz içme suyu sağlamak için 2 kilometrelik ana isale hattı deplase çalışması yapıyoruz. Çalışmayla birlikte kesintisiz su sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz".

Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin su temininde yaşadığı aksamaların azalması, altyapı kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerinin düşmesi bekleniyor. Proje, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de su erişiminde daha öngörülebilir bir duruma kavuşmasına katkı sağlayacak.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNE BAĞLI BEYPINAR MAHALLESİ’NDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VE TARIM...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNE BAĞLI BEYPINAR MAHALLESİ’NDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VE TARIM ARAZİLERİNDEN GEÇTİĞİ İÇİN SIK SIK ARIZALARA NEDEN OLAN YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK ANA İSALE HATTI YENİLENİYOR. MASKİ EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ DEPLASE ÇALIŞMASIYLA MAHALLEDE YAŞANAN SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ VE VATANDAŞLARA DAHA KESİNTİSİZ İÇME SUYU ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuzey kesimlerde öğleden sonra sağanak bekleniyor: Erzincan ve çevresi için uyar...
images

Erzincan'ın dağları kamp ve yürüyüş rotalarını yeniden şekillendiriyor
images

Esnafla birlikte plan: Erzincan kentsel dönüşümünde ortak akıl dönemi
images

Harbiye Atatürk Parkı'ndaki hidro havuz temizliği kullanım konforunu artırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güvenlik kamerası görüntüleri Güllü'nün ölümü sonrası paniği ortaya koydu

İlk bavulum ilk biletim üç yıldır Hataylı gençlerin yanında

Kars'ın hilal ve at nalı tabyası: Gemli Tabya havadan ortaya çıkan planıyla korunmayı bekliyor

Kuzey kesimlerde öğleden sonra sağanak bekleniyor: Erzincan ve çevresi için uyarı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı