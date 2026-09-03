Vali Arslan sahada: kokarcaya rağmen fındık rekoltesi yükseliyor

Vali Nurtaç Arslan Arıönü köyünde fındık hasadına katıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Tarım Müdürü Murat Türkmen, il protokolü, tarla sahipleri ve köylülerle birlikte Arıönü köyünde düzenlenen tarla gününde fındık hasadına katıldı. Katılımcılarla birlikte el emeğiyle fındık toplayan Vali Arslan, bahçede görülen kokarca böcekleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Hasat ve verimdeki artış:

Vali Arslan, 2026 yılı fındık hasadına ilişkin değerlendirmesinde, il genelinde verimin yükseldiğini belirtti. Geçmiş yıllarda 12 bin ton civarında gerçekleşen hasadın bu yıl 14 bin ton düzeyine çıkmasının beklendiğini vurguladı. Arslan, kokarca ile mücadele daha etkin sürdürülürse rekoltenin daha da artacağı kanaatinde olduklarını ifade etti.

Kokarca ile mücadelede yürütülen çalışmalar:

Tarla gezisinde İl Tarım Müdürlüğü ve üreticiler, olgunlaşma ve hasat döneminde ilaçlama yapılamaması nedeniyle kokarcaların bahçelerde görüldüğünü aktardı. Buna karşın Bartın'da hem kimyasal ilaçlama hem de doğal düşman olarak gösterilen samuray arı gibi yöntemlerle iki ayrı mücadelenin sürdüğü belirtildi. Vali Arslan, "Özellikle ilimizde ve Karadeniz bölgesinde yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz kokarca mücadelesi var. Bu kokarca böceği maalesef başta fındık olmak üzere birçok bitkiye, meyveye, sebzeye zarar veriyor" diye konuştu.

Hasat sırasında yaşanan renkli görüntüler ve yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürdü. İl Tarım Müdürü Murat Türkmen ile üreticiler, hasat dönemindeki sınırlamalar ve yapılan çalışmaları yerinde anlattı.

Üreticilere çağrı ve alım duyurusu:

Vali Arslan, üreticilere topyekûn mücadele çağrısında bulunarak, tek başına bakanlık ve Tarım Müdürlüğü ile sorunun çözülemeyeceğini söyledi. Arslan, tüm üreticilerin destek vermesinin ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca sezon sonu kışlak mücadelesinin de başlayacağını belirterek, mücadeleyi hep birlikte yürütme çağrısını yineledi.

Vali Arslan, 1 Eylül itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Bartın'da da fındık alımına başladığını hatırlattı. Hasadın ardından heyet, köy sınırları içindeki Mugada Sahili'nde diğer üreticilerle buluştu; katılımcılar yöresel ürünler ikram ederek misafirlere hediyeler verdi.

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, KÖYLÜLER VE PROTOKOL İLE BİRLİKTE FINDIK HASADINA KATILDI