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Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Beyşehir'de düzenlenen 'Trafikte Beni Görün' kampanyasıyla engelli ve yaşlıların trafikte güvenliği için bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, engelli ve yaşlıların trafikte güvenli ve erişilebilir hareket edebilmesini sağlamak amacıyla 'Trafikte Beni Görün' farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yürütüldü.

çalışmanın içeriği ve dağıtımı:

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler renkli olarak bastırıldı ve ilçede düzenlenen sürücü kursu sınavlarında adaylara ile vatandaşlara ulaştırıldı. Broşürlerde özellikle kaldırımların, yaya geçitlerinin, engelli park alanlarının ve erişilebilirlik rampalarının amacı dışında kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

amaç ve beklenen etkiler:

Çalışmayla engelli ve yaşlı bireylerin trafikte karşılaştıkları engellere dikkat çekilerek, herkes için güvenli, erişilebilir ve engelsiz ulaşım ortamının önemi öne çıkarıldı. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, erişilebilir, güvenli ve duyarlı bir trafik kültürü oluşturulmasına yönelik farkındalık çalışmalarına önem verildiği belirtildi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERİN TRAFİKTE GÜVENLİ HAREKET EDEBİLMESİNE...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERİN TRAFİKTE GÜVENLİ HAREKET EDEBİLMESİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "TRAFİKTE BENİ GÖRÜN" FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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