Dolar 49,3604 +0,00%
Euro 55,2848 +0,42%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.638,31 -0,18%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,69 -0,90%
--°

Bursa'da motokuryeler konvoyla arkadaşlarını uğurladı

Geçtiğimiz ay trafik kazasında ağır yaralanan kurye, dün gece hayatını kaybetti; Bursa'daki yüzlerce meslektaşı motosiklet konvoyuyla arkadaşına son veda etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da motokuryeler konvoyla arkadaşlarını uğurladı

Olayın kısa özeti:

Geçtiğimiz ay Bursa'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kurye, hastanedeki tedavi sürecine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Vefat haberi, kentteki kurye çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Konvoy ve cenaze töreni:

Cenaze törenine katılan meslektaşları, motosikletleriyle düzenledikleri konvoyla şehir içinde tur attı ve saf tutarak arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi. O anlarda yapılan görüntülerde, yolları kaplayan ve homurtularla ilerleyen kalabalığın duygusal atmosferi kameralara yansıdı.

Katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilen cenaze namazı ve uğurlama töreninde, aile yakınları ve meslektaşlar birbirlerine destek oldu. Tören sırasında bazı anlarda uzun süreli sessizlikler ve gözyaşları dikkat çekti.

Kurye camiasının tepkisi:

Olay, meslektaşlar arasında birlik duygusunu pekiştirirken aynı zamanda güvenlik ve çalışma koşullarına dair kaygıları da yeniden gündeme taşıdı. Birçok kurye, sosyal alanlarda ve görüntüler aracılığıyla dayanışma mesajları paylaştı; yüzlerce kurye telefon ve sosyal medyada taziye dileklerini iletti.

Ardında bıraktığı acı ve törene katılanların görüntüleri, kent sakinleri ve ilgili çevreler tarafından da dikkatle izlendi. Kurye topluluğunun bu ortak veda şekli, mesleki bağların ve karşılıklı saygının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yetkililer veya organizasyonlar tarafından yapılan resmi açıklamalar haberde yer almasa da, olayın yarattığı duygu yoğunluğu ve toplumsal yankı bölgede uzun süre konuşulacak nitelikte.

BURSA’DA GEÇTİĞİMİZ AY GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN KURYE, DÜN GECE VERDİĞİ YAŞAM...

BURSA’DA GEÇTİĞİMİZ AY GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN KURYE, DÜN GECE VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ. HAYATINI KAYBEDEN KURYENİN CENAZESİNE YÜZLERCE MESLEKTAŞI KATILARAK ARKADAŞLARINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI. DUYGU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi
images

Mersin'de hesap ağı kurup yatırım vaadiyle 360 kişiyi mağdur eden şebeke çökerti...
images

Silivri'de ahır yangını çiftlikte ağır hayvan kaybına yol açtı
images

İlkadım'da babaya yönelik şiddet iddiası: şüpheli adli kontrolle serbest

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi

Uşak'ta gelecek için eğitim yatırımı: Binali Yıldırım anaokulu açılışına katıldı

Eczacıbaşı Peron İstanbul deplasmanda İlbank karşısında galibiyet peşinde

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu