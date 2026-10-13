Bursa'da motokuryeler konvoyla arkadaşlarını uğurladı

Olayın kısa özeti:

Geçtiğimiz ay Bursa'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kurye, hastanedeki tedavi sürecine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Vefat haberi, kentteki kurye çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Konvoy ve cenaze töreni:

Cenaze törenine katılan meslektaşları, motosikletleriyle düzenledikleri konvoyla şehir içinde tur attı ve saf tutarak arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi. O anlarda yapılan görüntülerde, yolları kaplayan ve homurtularla ilerleyen kalabalığın duygusal atmosferi kameralara yansıdı.

Katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilen cenaze namazı ve uğurlama töreninde, aile yakınları ve meslektaşlar birbirlerine destek oldu. Tören sırasında bazı anlarda uzun süreli sessizlikler ve gözyaşları dikkat çekti.

Kurye camiasının tepkisi:

Olay, meslektaşlar arasında birlik duygusunu pekiştirirken aynı zamanda güvenlik ve çalışma koşullarına dair kaygıları da yeniden gündeme taşıdı. Birçok kurye, sosyal alanlarda ve görüntüler aracılığıyla dayanışma mesajları paylaştı; yüzlerce kurye telefon ve sosyal medyada taziye dileklerini iletti.

Ardında bıraktığı acı ve törene katılanların görüntüleri, kent sakinleri ve ilgili çevreler tarafından da dikkatle izlendi. Kurye topluluğunun bu ortak veda şekli, mesleki bağların ve karşılıklı saygının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yetkililer veya organizasyonlar tarafından yapılan resmi açıklamalar haberde yer almasa da, olayın yarattığı duygu yoğunluğu ve toplumsal yankı bölgede uzun süre konuşulacak nitelikte.

BURSA’DA GEÇTİĞİMİZ AY GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN KURYE, DÜN GECE VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ. HAYATINI KAYBEDEN KURYENİN CENAZESİNE YÜZLERCE MESLEKTAŞI KATILARAK ARKADAŞLARINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI. DUYGU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI.