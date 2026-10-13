Arnavutköy'de beş katlı binada yangın: ekipler mahsurları kurtarmak için çalışıyor

Arnavutköy'de beş katlı binada yangın çıktı

Arnavutköy'de 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina içinde mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

müdahale devam ediyor:

İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Ekipler aynı zamanda bina içinde bulunan kişilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için koordineli bir çalışma yürütüyor; öncelik can güvenliğinin sağlanması ve yangının çevreye sıçramasını önlemek.

gelişmeler ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yetkili kurumların inceleme başlatması ve resmi açıklama yapması bekleniyor. Bölgedeki çalışmalardan kaynaklı ulaşım ve güvenlik önlemleri uygulanıyor olabilir.

Kamuoyuna ulaşan yeni bilgilere göre gelişmeler paylaşılacaktır; yetkililerden gelecek resmi açıklamalar olayın nedenini ve sonuçlarını netleştirecektir.

Arnavutköy’de 5 katlı binada yangın