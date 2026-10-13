Bolat: Türkiye ve AB için ortak rekabetçilik vurgusu

Türkiye-AB iş zirvesinde öne çıkan mesajlar:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında katıldığı Belçika'daki Türkiye-AB İş Zirvesi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Zirvede, Avrupa tarafından AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic da hazır bulundu ve iki tarafın ekonomik ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekildi.

Bolat, konuşmasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu (YDTD) mekanizmasının ilişkilerin ilerletilmesinde kilit rol oynadığını vurgulayarak, Türkiye ile AB arasındaki karşılıklı ekonomik bağımlılığın somut göstergelerine işaret etti. Buna göre 233 milyar doları aşan ticaret hacmimiz ve ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin Avrupa sermayesinden oluşması, iki tarafın birbirine ne derece bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

gümrük birliği ve tedarik zincirlerinin korunması:

Bakan Bolat, AB'nin yeni sanayi ve rekabet politikalarının şekillendirilmesinde Gümrük Birliği sayesinde kurulmuş üretim ve tedarik zincirlerinin gözetilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin sadece bir ticaret ortağı olmadığını; aynı zamanda güçlü bir üretim üssü, güvenilir tedarik zinciri paydaşı ve küresel rekabette stratejik bir ortak olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin mevcut kazanımlar temelinde derinleştirilmesinin hem Türkiye'nin hem de AB'nin uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceği mesajı öne çıktı. Bolat, ortak adımların tedarik güvenliği ve sanayi kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

yeşil ve dijital dönüşüm ile ticaret hedefleri:

Zirvede ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde iş birliğinin artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Bakan Bolat, Gümrük Birliği’nin sunduğu imkanların daha etkin kullanılarak iş dünyaları arasındaki bağların güçlendirilmesi ve ortak rekabet gücünün yükseltilmesi hedeflerinin altını çizdi.

Bolat, konuşmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunarak, ülkenin üretim, ihracat, yatırım ve teknoloji kapasitesinin artırılmasının öncelik olduğunu belirtti. Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağı sayesinde küresel ekonomide daha etkin bir rol üstlenme hedefinin sürdüğünü aktardı.

Zirve, iki taraf arasında diyaloğu güçlendirmeye yönelik siyasi ve ekonomik iradenin teyit edildiği bir platform olarak öne çıktı. Bolat'ın mesajı, Türkiye ile AB'nin ortak rekabetçilik, tedarik güvenliği ve dönüşüm süreçlerinde iş birliğini derinleştirme kararlılığı oldu.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA GELDİĞİ BELÇİKA'DA TÜRKİYE-AB İŞ ZİRVESİ'NE KATILDI.