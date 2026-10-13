Kavak'ta yolun karşısına geçerken çarpıldı: kadın ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

Samsun'un Kavak ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada, 05 AEG 074 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmekte olan S.A. (48) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın savrularak ağır yaralandı.

Yaralının nakli ve sağlık durumu:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; kadın önce Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Sürücü S.Y. olay sonrası gözaltına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın oluş şekli ve sorumluluk ile ilgili tespitler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN'UN KAVAK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN AĞIR YARALANDI.