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Eyüpsultan'da çıkmaz sokağa kamyon dolusu atık döküldü

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde gece saatlerinde kimliği belirsiz sürücü, 20 ailenin yaşadığı çıkmaz sokağa kamyonla plastik ve katı atık döküp kaçtı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan'da çıkmaz sokağa kamyon dolusu atık döküldü

olayın gelişimi:

İstanbul Eyüpsultan’a bağlı Pirinççi Mahallesi Toprak Sokak’ta gece saatlerinde kimliği belirsiz bir sürücü, içerisinde plastik ve çeşitli katı maddeler bulunan atıkları sokağın girişine dökerek bölgeden ayrıldı. Dökülen malzemeler nedeniyle çıkmaz sokağın girişi araç trafiğine tamamen kapandı ve bölgede yaşayan yaklaşık 20 aile etkilenmiş oldu.

Olayı fark eden bir mahalle sakini, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı ve atıkları sokağa bırakan sürücüye tepki gösterdi. Görüntüler üzerine durum mahalle yöneticilerine ve yetkililere bildirildi.

muhtarın tepkisi:

Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemede bulundu. Yazıcı, sokağın gece ıssız ve çıkmaz olmasını vurgulayarak, bu tür davranışların komşuların güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Muhtarın videodaki sözleri şu şekilde aktarıldı: "Bir kamyon malzemeyi buraya dökmüş, basıp gitmiş. Burada bir yangın olsa, ambulans gelse, bir hasta olsa nasıl çıkacak? Hiç mi vicdanın yok?"

belediye müdahalesi ve son durum:

Muhtarın bildirmesi üzerine Eyüpsultan Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek temizlik çalışması başlattı. Sokağın girişini kapatan atıklar kepçe yardımıyla kamyona yüklenip kaldırıldı ve yol yeniden araç trafiğine açıldı. Yetkililer, olayla ilgili "gerekli işlemlerin devam ettiğini" bildirdi.

Mahalle sakinleri ve muhtar, sokakların temiz tutulmasının yanı sıra benzer olumsuzlukların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ATIKLAR NEDENİYLE ARAÇ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPANAN SOKAK, BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN...

ATIKLAR NEDENİYLE ARAÇ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPANAN SOKAK, BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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