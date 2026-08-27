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Yeşilköy sahilinde uyarılara rağmen denize girme ısrarı endişe uyandırdı

Yeşilköy ve Menekşe sahillerinde yosunlaşma ve atık birikimi görüntülendi; uyarı tabelalarına rağmen denize girilmesi sağlık otoritelerini uyardı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilköy sahilinde uyarılara rağmen denize girme ısrarı endişe uyandırdı

Yeşilköy kıyısında kirlilik ve insan davranışı:

İstanbul Yeşilköy sahilinde Marmara Denizi kıyısında gözlemlenen yosunlaşma, deniz yüzeyindeki atık birikintileri ve kıyıya vuran çöpler, hem havadan hem karadan kaydedilen görüntülerle belgelendi. Kıyıya yakın alanlarda yoğunlaşan atıklar ve yüzeydeki yeşilimsi tabaka, sahilin görsel olarak kirli görünmesine sebep oldu.

Sahile asılı "Denize girme yasaktır" ve benzeri uyarı tabelalarına rağmen bazı vatandaşların, aralarında çocukların da bulunduğu gruplarla serinlemek amacıyla denize girdikleri görüldü. Bu durum bölgedeki çevre ve halk sağlığı endişelerini gündeme taşıdı.

Görgü tanığı ve yerel görüşler:

Sahile dinlenmek için geldiğini belirten Hasan Uğur Yüksel, bölgenin özellikle çocuklar açısından risk oluşturduğunu ifade etti: "Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Menekşe Plajı’nda hiç denize girmedim. Buralarda girilmesi gerçekten sakıncalı. Tabela da var, özellikle küçük çocuklar giriyor." Yüksel, kıyının başka temiz alanları varken burada ısrar edilmesini şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

Kurumsal tespitler ve önceki yaptırımlar:

Yeşilköy ve Menekşe sahillerindeki kirliliğin geçmişte de gündeme geldiği biliniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize izinsiz atık su deşarj ettiği tespit edilen İSKİ hakkında, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katlı yaptırım uygulayarak 1 milyon 678 bin TL ceza verdi.

Bu tür yaptırımlar, kıyı kirliliğinin izlenmesi ve sorumluların tespiti açısından önemli adımlar olarak gösteriliyor.

Sağlık takibi ve vatandaşlara uyarılar:

Sağlık Bakanlığı aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yüzme sezonunda belirlenen yüzme alanlarından 15 günde bir su numunesi alındığını ve bu numunelerin Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edildiğini açıkladı. Analiz sonuçları, yüzme suyunun oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kullanılıyor.

Bakanlık, vatandaşların güncel yüzme alanı durumlarına "Yüzme Suyu Takip Sistemi" üzerinden ulaşabileceklerini belirtiyor. İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca analiz sonuçları uygun bulunmadığında yüzme alanlarının kapatılabildiğini ve "Denize Girilmez", "Denize Girmek Yasaktır" veya "Yüzme Alanı Kapalıdır" gibi uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, özellikle küçük çocukların ebeveyn gözetiminde olması gerektiğini; uyarı tabelalarının ihmal edilmesinin hem kısa vadede sağlık sorunlarına hem de daha geniş kapsamda çevresel problemlere yol açabileceğini belirtiyor.

İSTANBUL YEŞİLKÖY SAHİLİNDE MARMARA DENİZİ&#039;NİN KIYI KESİMİNDEKİ KİRLİLİK DİKKAT ÇEKERKEN &quot;DENİZE...

İSTANBUL YEŞİLKÖY SAHİLİNDE MARMARA DENİZİ'NİN KIYI KESİMİNDEKİ KİRLİLİK DİKKAT ÇEKERKEN "DENİZE GİRME YASAKTIR" TABELALARINA RAĞMEN VATANDAŞLARIN, ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU GRUPLARIN SERİNLEMEK AMACIYLA DENİZE GİRDİĞİ GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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