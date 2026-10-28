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Bilecik'te et işletmesi sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listelerini güncelleyerek Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ersa Et ve Et Ürünleri'nde sakatat tespitini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bilecik'te et işletmesi sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı güncellemesi:

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerin yer aldığı listeleri güncelledi. Bakanlık, mevzuata aykırılık ve halk sağlığını riske atan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bilecik'te tespit edilen ürün:

Güncellenen listede, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Ersa Et ve Et Ürünleri (Hayr-et Hayri Sarı) adlı iş yerinin adı yer aldı. İnceleme sonucu firmanın dana fermente sucuğunda sakatat tespit edildi ve bu ürün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında bildirildi.

Mekanik ayrılmış kanatlı eti ve tağşiş değerlendirmesi:

Kullanılan tanıma göre mekanik ayrılmış kanatlı eti, kemik üzerinde kalan etin mekanik yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bakanlık, bu tür uygulamaları tağşiş kapsamında değerlendiriyor ve ilgili tespitleri listeye dahil ediyor.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİNDE BİLECİK&#039;TEN BİR İŞYERİ YER ALDI

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİNDE BİLECİK'TEN BİR İŞYERİ YER ALDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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