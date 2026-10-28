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Müzikle cumhuriyet coşkusu Karabük'te yaşandı

Karabük’te ÜSTAD'ın 'Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet' konseri, Cumhuriyetin 103. yılını müzikle anarak katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müzikle cumhuriyet coşkusu Karabük'te yaşandı

kurtuluştan kuruluşuna konserin ana hatları:

Karabük’te ÜSTAD tarafından düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet" konulu konser, Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelendi. Koro Şefi Ömer Günday yönetimindeki performans, çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

müzikle anlatılan tarih:

Konserde, Millî Mücadele ruhu ile Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan tarihî süreç, müziğin evrensel dili aracılığıyla yorumlandı. Seslendirilen eserler katılımcılarda derin duygular uyandırdı ve dinleyicilerde birlik ile dayanışma duygusunu güçlendiren anlar oluştu.

katılımlar ve teşekkür:

Programa Vali Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkan Vekili Fatih Dökmeci ile çok sayıda sanatsever katıldı. Konserin sonunda Vali Oktay Çağatay, bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen ÜSTAD yönetimine, Koro Şefi Ömer Günday ve tüm sanatçılara teşekkür etti.

Etkinlik, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde birlik, beraberlik ve millî mücadele değerlerini müzik yoluyla yeniden anma fırsatı sundu ve katılımcılarda kalıcı bir iz bıraktı.

KARABÜK&#039;TE ÜSTÜN SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ (ÜSTAD) TARAFINDAN CUMHURİYET&#039;İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ...

KARABÜK'TE ÜSTÜN SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ (ÜSTAD) TARAFINDAN CUMHURİYET'İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN “KURTULUŞTAN KURULUŞA CUMHURİYET” KONULU KONSER DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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