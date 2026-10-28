Taksim'de 103. yılın sükûneti: Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk töreni

Törenin akışı:

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Çelenk bırakılmasıyla başlayan törende katılımcılar tarafından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Tören, anma ritüelinin tamamlanmasının ardından sona erdi ve törende yer alan protokol üyeleri Taksim'den ayrıldı.

Katılımcılar:

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Anlam ve atmosfer:

Kısa süren tören, resmî protokolün yanı sıra farklı kesimlerden katılımın olduğu bir anma niteliğindeydi. Katılımcıların saygı duruşu ve Milli Marş eşliğinde gerçekleşen törende, Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümüne vurgu yapıldı ve anma programı düzenlenen çelenk töreniyle simgesel bir biçimde sürdürüldü.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NDA ÇELENK BIRAKMA TÖRENİ DÜZENLENDİ