Bilecik’te mesleki güçlenme: danışmanlık eğitimini tamamlayan personele sertifika

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sertifika töreni

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan meslek personeli, Danışmanlık Tedbiri Uygulama Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Eğitim sürecinde danışmanlık tedbirinin uygulanmasına ilişkin mesleki bilgi ve deneyimler paylaşıldı; uygulama süreçlerinde görev alan elemanların beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesine odaklanıldı.

Eğitimin hedefleri:

Eğitim programıyla personelin mesleki yetkinliklerinin artırılması, danışmanlık tedbiri uygulamalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlanması amaçlandı. Katılımcılar, pratik uygulamalar ve mesleki paylaşımlar sayesinde saha çalışmalarında karşılaştıkları durumlara ilişkin bilgi tabanlarını genişletti.

il müdürünün değerlendirmesi:

Nejat İlhan, "Danışmanlık tedbiri, çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve ailelerin güçlendirilmesi açısından önemli bir yere sahip. Meslek personelimizin bilgi ve deneyimlerini artırarak sahadaki çalışmalarını daha etkin yürütmelerini önemsiyoruz. Eğitim programını başarıyla tamamlayan tüm personelimizi tebrik ediyor, mesleki gelişimlerini destekleyen çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İl müdürlüğü, personel eğitiminin saha uygulamalarına doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayarak mesleki gelişimi destekleyici çalışmaların önemine dikkat çekti.

BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN VE DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMA EĞİTİMİ'Nİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN MESLEK PERSONELİNE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.