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Bozüyük'te eski sanayide sahte para uyarısı: vatandaşlara broşürlü bilgilendirme

Bozüyük'te polis ekipleri eski sanayi bölgesinde 38 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda broşürlü bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük'te eski sanayide sahte para uyarısı: vatandaşlara broşürlü bilgilendirme

Polisten bilinçlendirme çalışması:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, eski sanayi bölgesinde saha çalışması yürüterek 5 iş yerini ziyaret etti ve toplam 38 vatandaşa dolandırıcılık ile sahte para konusunda bilgilendirme yaptı.

Verilen bilgiler ve uyarılar:

Çalışma kapsamında vatandaşlara acil ihbar hattının kullanımı, dolandırıcılık yöntemleri, sahte para tespiti ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak bilinçlenmeyi amaçladı.

Broşür dağıtımı ve halkın dikkatine:

Polisler tarafından dağıtılan broşürlerle halkın dolandırıcılık girişimlerine ve sahte paraya karşı daha dikkatli olması istendi. Ekipler, şüpheli durumlarda yetkililere bilgi verilmesinin önemine vurgu yaptı.

BOZÜYÜK TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ ESKİ SANAYİ BÖLGESİNDEKİ 5 İŞ YERİNİ...

BOZÜYÜK TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ ESKİ SANAYİ BÖLGESİNDEKİ 5 İŞ YERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK VE SAHTE PARA KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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