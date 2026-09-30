Bilecik'te okullara yönelik siber güvenlik ve kişisel güvenlik programı

Eğitimin düzenlenmesi ve katılımcılar:

Şehir genelinde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin iş birliğiyle yürütüldü. Merkez ve Osmaneli ilçelerindeki sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda düzenlenen faaliyetlere farklı yaş gruplarından öğrenciler katıldı.

Okullarda işlenen ana başlıklar:

Program kapsamında öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularına vurgu yapılarak dijital ortamlarda dikkat edilmesi gereken temel ilkeler paylaşıldı. Eğitimlerde öğrencilerin yaş düzeyine uygun örnekler ve pratik öneriler sunuldu.

Jandarma mesleğinin tanıtımı ve amaç:

Eğitimlerin bir bölümünde öğrencilere jandarma teşkilatının görevi ve mesleğin işleyişi hakkında bilgiler verilerek jandarma mesleği tanıtıldı. Faaliyetlerin temel amacı, öğrencilerin güvenlik tedbirleri konusunda bilinçlendirilmesi ve karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması olarak açıklandı. Bu sayede hem fiziksel hem de dijital ortamlarda daha dikkatli davranmaları hedeflendi.

Gerçekleştirilen çalışmalar, okul ortamında güvenlik kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlamayı ve öğrencilere günlük hayatlarında uygulayabilecekleri pratik davranış biçimleri kazandırmayı amaçlıyor.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE GÜVENLİK VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ