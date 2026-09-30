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Şanlıurfa'da TEKNOFEST başladı: gökyüzü gösterileri ve aile etkinlikleri

Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başladı; GAP Havalimanı'nda on binler erken saatlerden itibaren kuyruk oluşturdu, gökyüzü gösterileri ve atölyeler yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:20

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: İrem Özkan

Şanlıurfa'da TEKNOFEST başladı: gökyüzü gösterileri ve aile etkinlikleri

festivalin ilk günü ve kalabalık:

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, "TEKNOFEST Güneydoğu" adıyla Şanlıurfa'da kapılarını açtı. GAP Havalimanındaki alana sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akını oldu; şehrin ve çevre illerin halkı uzun kuyruklarla alana giriş yaptı. Organizasyon, milli teknoloji hamlesi vizyonunu yerel düzeyde görünür kılarken özellikle çocuklar hava araçlarına büyük ilgi gösterdi ve pek çok ziyaretçi alanda fotoğraf çekildi.

Festivalin ilk günü ziyaretçilere geniş bir içerik sundu. Sabah saatlerinden başlayan etkinliklerde sahne hazırlıkları ve video gösterimleriyle birlikte T-70 paraşüt atlayışı, BAYRAKTAR AKINCI gösteri uçuşu, paramotor gösteri uçuşu ile S-70 bayrakla selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca S-70/CH47/ATAK pasaj geçişi ve S-70 jandarma çelik kanatlar gösteri uçuşu gibi gösteriler de ilgi çekti. Gökyüzü etkinliklerinin yanı sıra gün boyunca sahnede bilim şovları düzenlendi.

öğleden sonra programı ve ana gösteriler:

Festivalin resmi açılış seremonisi saat 14.00'te yapılacak ve öğleden sonraki program yoğun bir gösteri takvimine sahip. Programda SH-70 Fastrope gösterisi, T-129 ATAK gösteri uçuşu, NF-5 Türk Yıldızları gösteri uçuşu ve BAYKAR TB2 AI gösteri uçuşu yer alıyor. Günün ilerleyen saatlerinde S-70/CH47 komando harekatı, Hürjet ve Kaan müzikali ile F-16 SOLOTÜRK gösteri uçuşu sahnede olacak. Akşam üzerine doğru SH-70 paraşüt atlayışı ve T-70 gösteri uçuşu gibi etkinlikler de takip edilebilecek.

Program sadece uçuş gösterileriyle sınırlı değil; sahnede ikinci bir bilim şovu, çocuklara yönelik eğlenceler ve tiyatro gösterileri de bulunuyor. Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa çocuk gösterisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tiyatrosunun "İlk Işıktan Geleceğe" oyunu ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca Sosyal Nod Bilgi Yarışması gibi interaktif etkinlikler programı zenginleştiriyor.

alan düzenlemeleri, sergiler ve ulaşım:

Festival, 191 bin metrekarelik geniş açık alanda kuruldu. Dijital simülasyon alanları, eğitici atölyeler, planetaryum gösterimleri ve Şanlıurfa'nın tarihî mirasına atıfta bulunan Göbeklitepe Deneyim Alanı ziyaretçilerin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Yetkililer, etkinliğin 4 Ekim'e kadar her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi ve girişlerin ücretsiz olduğunu vurguladı.

Girişlerin hızlandırılması için ziyaretçilerin önceden dijital kayıt yaptırmaları tavsiye edildi. Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden havalimanına ücretsiz otobüs ring seferleri düzenliyor. Yetkililer, yoğun katılımın festival süresince artarak devam etmesinin beklendiğini belirtti.

TÜRKİYE&#039;NİN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ VE HAVACILIK FESTİVALİ TEKNOFEST, &quot;TEKNOFEST GÜNEYDOĞU&quot;...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ VE HAVACILIK FESTİVALİ TEKNOFEST, "TEKNOFEST GÜNEYDOĞU" ORGANİZASYONUYLA ŞANLIURFA'DA KAPILARINI AÇTI. FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE GAP HAVALİMANI'NDAKİ FESTİVALDE ADETA İNSAN SELİ OLUŞTU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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