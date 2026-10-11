Bilecik'te rehberlik hizmetlerinde yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldı

toplantı ve katılımcılar:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu şube yöneticileri, Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantı, il genelinde yürütülen rehberlik çalışmalarının etkinliğini değerlendirmek ve yeni eğitim dönemine yönelik koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

değerlendirme ve planlamalar:

Katılımcılar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışma alanında gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçirerek eksik ve öncelikli alanları belirledi. Toplantıda rehberlik hizmetlerinin daha etkili, verimli ve koordineli yürütülmesi için uygulama modelleri, işbirliği mekanizmaları ve izleme-değerlendirme süreçleri masaya yatırıldı.

öncelikler ve hizmet alanları:

Görüşmelerde öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesinin yanı sıra sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların öncelikli olduğu vurgulandı. Ayrıca, mezuniyet sonrası yönlendirme kapsamında yürütülecek Tercih Danışmanlığı faaliyetleri planlandı ve bu hizmetlerin zamanında ve doğru şekilde sunulması için kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına karar verildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini de destekleyen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerimizi daha güçlü ve koordineli şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Eğitim sürecinin her aşamasında öğrencilerimizin yanında olmak, ihtiyaçlarına doğru ve zamanında cevap vermek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

BİLECİK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA ÖĞRETMENEVİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.