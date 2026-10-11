Eğitim-Bir-Sen Dalaman’da kahvaltıda bir araya gelerek talepleri yineledi

Toplantı ve katılım

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve kardeşlik kahvaltısında sendika üyeleri bir araya geldi. Programa Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak katıldı. Etkinlikte, geçtiğimiz dönemde yapılan delege seçimlerine katılan üyelere teşekkür edilerek, üyelerin sendikaya sahip çıkma iradesi ön plana çıkarıldı.

Sendikanın öncelikleri:

Programda konuşan Önder Uçak, sendikanın çalışma hayatına ilişkin taleplerini yeniden ifade etti. Uçak, üyelerin taleplerini şu sözlerle dile getirdi: "Seyyanen zam talebimiz, çalışma hayatında iş barışının sağlanması ve emeklilerimizin refah seviyesinin yükseltilmesi öncelikli mücadele başlıklarımız olmaya devam ediyor". Bu vurgu, ücret dengesi ve emekli refahına odaklanan politikalarının sürdürüleceğini gösterdi.

Teşekkür ve kapanış:

Uçak, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Dalaman Temsilcisi Ramazan Başkan, yönetimine ve katkı sunan tüm üyelere teşekkür ederek toplantının teşkilat için hayırlı olmasını diledi. Katılımcılar arasında yapılan görüşmelerde birlik, dayanışma ve önümüzdeki süreçte sendikal faaliyetlere aktif katılım çağrısı tekrarlanırken, sosyal bağların güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE EĞİTİM-BİR-SEN TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK KAHVALTISINDA SENDİKA ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ.