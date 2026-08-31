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Gece yarısı kontrolden çıkan araç refüje uçtu: 3 kişi yaralandı

Ayvalık'ta saat 00.40 civarında İzmir-Çanakkale Karayolu'nda kontrolden çıkan 22 ADK 799 plakalı otomobil refüje uçtu; araçtaki 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı kontrolden çıkan araç refüje uçtu: 3 kişi yaralandı

kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 00.40 sıralarında Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M.E. idaresindeki 22 ADK 799 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol dışına çıktı ve refüje uçtu.

müdahale ve yaralıların durumu:

Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor; kazanın meydana geliş nedeni henüz belirlenemedi.

AYVALIK’TA OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 3 KİŞİ YARALANDI

AYVALIK’TA OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 3 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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