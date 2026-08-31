Gece yarısı kontrolden çıkan araç refüje uçtu: 3 kişi yaralandı

kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 00.40 sıralarında Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M.E. idaresindeki 22 ADK 799 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol dışına çıktı ve refüje uçtu.

müdahale ve yaralıların durumu:

Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor; kazanın meydana geliş nedeni henüz belirlenemedi.

AYVALIK’TA OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 3 KİŞİ YARALANDI