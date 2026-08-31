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Kontrolden çıkan araç refüje devrildi: iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Tavşantepe mevkiinde kontrolden çıkan 17 GH 236 plakalı araç refüje devrildi; sürücü yara almazken araçtaki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkan araç refüje devrildi: iki kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç refüje devrildi: iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Tavşantepe mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü O.Ş. idaresindeki 17 GH 236 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi.

Kaza ve müdahale:

Savrulan araç refüje devrilerek durdu. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta bulunan iki kişi çeşitli yaralanmalarla çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve görgü tanıklarıyla görüşme yapıldı. Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı; kazanın kesin nedeni yetkililerce araştırılıyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ YARALANDI.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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