Bilim ve planlamayla Manisa'nın mekânsal geleceği şekilleniyor

Manisa merkez mekânsal gelecek sempozyumu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin mekânsal gelişimini bilimsel yaklaşımla değerlendirmek amacıyla düzenlenen Manisa Merkez Mekânsal Gelecek Sempozyumu 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik, akademisyenler, belediye yöneticileri, kamu kurum temsilcileri ve meslek odalarını bir araya getirerek Manisa’nın gelecek planlamasına yönelik çok disiplinli bir tartışma zemini sundu.

Sanayi, tarım ve planlama dengesi:

Sempozyumun açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa’nın hem güçlü bir sanayi üssü hem de ülkenin önde gelen tarım merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Deste, kentin 1989 yılından bu yana kapsamlı bir nazım imar planına kavuşamadığına dikkat çekerek geçmiş planlama girişimlerinin iptaller nedeniyle kesintiye uğradığını anlattı. Sanayideki büyümenin kent merkezinin nüfusunu artırdığı, beyaz yakalı çalışanların bir kısmının İzmir’de ikamet etmesinin trafik ve konut dinamiklerini etkilediği belirtildi.

Burak Deste konuşmasında tarım topraklarının korunması ile afete dayanıklı kentleşme ve sanayi-tarım dengesinin sağlanmasının sempozyumun temel gündem maddeleri olduğunu söyledi. Başkan Besim Dutlulu programa açılışta katılamayarak videolu mesaj gönderdi ve sempozyumun stratejik önemine dikkat çekti.

Tarım arazileri ve kamu yararı:

İlk gün oturumlarında Gediz Ovası’nın toprak ve su varlıklarının korunması, iklim değişikliği etkileri ve sanayileşme baskısında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği tartışıldı. Prof. Dr. Yusuf Kurucu başkanlığındaki tarım oturumunda Prof. Dr. Azime Tezer, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Prof. Dr. Yaşar Uysal ve Orkun Doğan sunumlarıyla katkı sundu.

Kamu yararının hukuki boyutları Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığında değerlendirilirken, mekânsal çatışmalar ve üstün kamu yararının gözetilmesi konusu Prof. Dr. İlhan Tekeli başkanlığındaki oturumda ele alındı. İlk gün programı katılımcıların Manisa Kurtuluş Müzesi ziyaretinin ardından tamamlandı; bu ziyaret kentin kültürel hafızası ve kurtuluş mücadelesine dair yerel belleği yerinde tanıma imkânı sağladı.

Kentsel büyüme, iç gelişme ve afetlere dayanıklılık:

Sempozyumun ikinci günü Manisa’nın mevcut kent dokusu, iç büyüme potansiyelleri, çeperlere doğru gelişim eğilimleri ve bölgesel planlama stratejileri detaylı biçimde değerlendirildi. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Tanyel Özelçi Eceral başkanlığında düzenlenen oturumlarda Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ece Özmen, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan, Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz, Doç. Dr. Nur Sinem Partigöç Şüyün ve Ali Faruk Göksu kentsel büyüme imkanları ve gelişimi sınırlayan eşikler üzerine sunumlar yaptı.

Öğleden sonraki oturumlarda doğal yapı, iklim değişikliğinin etkileri ve afetlere dayanıklılık öne çıktı. Prof. Dr. Azime Tezer başkanlığındaki oturumda eko-duyarlı havza yönetimi, afet sakınım planlaması ve risk temelli yer seçimi gibi konular işlenirken; Doç. Dr. Dalya Hazar, Prof. Dr. Ali Demir, Prof. Dr. Hilmi Evren Erdin ve Prof. Dr. Nilgün Okay gibi isimler doğal yapının korunması ve risk azaltma önlemleri üzerinde durdu.

Kapanış ve uygulamaya dönük çıktılar:

İki günlük program Temalar Arası Çatışma ve Uyum Analizi başlıklı kapanış paneliyle tamamlandı; panele Prof. Dr. Azime Tezer, Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Prof. Dr. Tanyel Özelçi Eceral ve Prof. Dr. Yusuf Kurucu katıldı. Kapanış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, akademisyenlerin değerlendirmelerinin belediyenin geleceğe dönük çalışmalarında yol gösterici olacağını belirtti ve sempozyumun yerel yönetim için bir ilk adım olduğunu vurguladı.

Program, akademisyenlere ve oturum başkanlarına teşekkür belgeleri ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. Oturum sonlarındaki soru-cevap bölümleri katılımcıların uygulama odaklı sorularıyla canlı geçti; sempozyumdan çıkan tespitlerin belediye çalışmalarına aktarılması hedefleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ MANİSA MERKEZ MEKANSAL GELECEK SEMPOZYUMU'NDA, KENTİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK PLANLAMA KARARLARI ELE ALINDI