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bilirkişi raporu: ferdi zeyrek olayında kusur tespiti yapılmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık rapor, Ferdi Zeyrek'i kusursuz buldu; 4 kişi asli, 9 kişi tali kusurlu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

bilirkişi raporu: ferdi zeyrek olayında kusur tespiti yapılmadı

bilirkişi raporu tamamlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beş akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuz makine odasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin incelemeyi sonuçlandırdı. Raporda, olayın tekil bir hata yerine çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

teknik tespitler:

Bilirkişi heyeti, havuz ve makine odasının orijinal projede yer almadığını ve bu nedenle elektrik tesisatı ile topraklama projesinin hazırlanmadığını tespit etti. Makine odasındaki kaçak akım rölesi arızalı bulundu; elektrik kaçağının havuz pompa motorundan kaynaklandığı belirtildi. Motorun bakım ve tamiratlarında su geçirmezlik izolasyonunun bozulduğu ve motorun sabitlenmemiş plastik sehpa üzerine yerleştirildiği kaydedildi.

Elektrik kaçağı nedeniyle makine odasına girişteki metal merdiven ile toprak arasında ölçülen gerilim 67 volt olarak rapora yansıdı. Bilirkişi heyeti, gerekli topraklama yapılmış olsaydı bu gerilimin yaklaşık 6 volt seviyesinde kalacağını ve Zeyrek'in hayati tehlike yaşamayacağını değerlendirdi.

kusur dağılımı ve yargı süreci:

Heyet, olayda sorumluluk düzeyini şöyle belirledi: 4 kişi asli kusurlu, 9 kişi ise tali kusurlu kabul edildi. Asli kusurlu bulunanlar Naim Baltaoğlu, Hakan Akgüneş, Metin Gündercan ve Halim İşli olarak kaydedildi. Tali kusurlu kişiler arasında Asım Özdamar, Eyüp Keklik, Rezan Akay, Hilmi Şener, Mustafa Çetin, Murat Sönmez, Ömer Taşçı, Yalçın Öztaş ve Ahmet Severcan yer aldı. Ayrıca Murat Ergüzel, Hakan Akgöl ve Hüseyin Erarslan'ın olayda kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldı.

Raporda ayrıca Ferdi Zeyrek'in olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve makine odası, havuz ile tesisata ilişkin projelendirme, imalat ve denetim süreçlerine dair resmi belgelerde Zeyrek'in imza veya onayına rastlanmadığı vurgulandı. Dava, 9 Ekim Cuma günü Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

EVİNİN DRON GÖRÜNTÜLERİ (ARŞİV)

EVİNİN DRON GÖRÜNTÜLERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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