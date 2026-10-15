Bilirkişi raporu sonrası Anamur davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Duruşma ve savcının mütalaası:

Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasında savcı, dosyaya giren bilirkişi raporu sonrası sanık N.U. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olay, 29 Temmuz 2025 sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda meydana geldi ve hayatını kaybeden çocuk 12 yaşındaki Eyüp Can olarak tespit edildi.

Savcının gerekçesi:

Savcı mütalaasında, sanığın savunmalarıyla somut deliller arasında çelişkiler bulunduğunu, iddianamede ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme suçunun yer almasına karşın olayın mahiyeti ve delillerin suçun çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işaret ettiğini belirtti. Bu çerçevede savcı, TCK 82/1-e maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve ailenin beyanları:

Sanık N.U., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılarak suçlamaları reddetti ve özür dileyip beraatini talep etti. Sanık, Mersin'e döner ustası olarak geldiğini, kendi 12 yaşında bir kardeşi bulunduğunu ve böyle bir eylemde bulunmasının mümkün olmadığını savundu. Ayrıca medyada oluşan baskıya dikkat çekti ve gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Ölen çocuğun annesi Güllü Can ise sanığın özrünün kabul edilmediğini belirterek, sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Bilirkişi raporu ve adli tıp bulguları:

Bir önceki celsede sunulan bilirkişi raporunda, Eyüp Can'ın zemin üstü giriş katından yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğü, bedenin sırtı bina iç tarafına dönük şekilde düşerken önce bir tabelanın üst kısmına sol koltuk altı ve gövdesiyle çarptığı, ardından baş üstü karo beton zemine çarparak ağır yaralandığı kaydedildi. Raporda ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla uyumlu olduğu; kesici-delici alet yaralanmasına dair tıbben yeterli bulgu bulunmadığı belirtildi.

Bilirkişi ayrıca düşüşün yaklaşık 2.8 saniye sürdüğünü, düşüşün zemine çarpma anının 90-100 desibel mertebesinde yüksek bir ses çıkarabileceğini ve bedenin üst tarafına önden alınacak bir basınçla bu hız ve açıya ulaşabileceğini değerlendirdi.

Duruşmanın sonucu ve süreç:

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme, avukatların savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyaya giren bilirkişi ve otopsi bulguları ile savcının mütalaası, sonraki celselerdeki tartışmanın odak noktası olmaya devam edecek.

Mahkeme süreci ilerledikçe adli tıp ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi, tanık beyanları ve güvenlik kamerası görüntülerinin analizi davanın yönünü belirleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

ANNE GÜLLÜ CAN