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Aden'de Meaşık Başkanlık Sarayı'na füze saldırısı: iki güvenlik görevlisi öldü

Husilerin Aden'de Meaşık Başkanlık Sarayı yakınlarına düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü; Başbakan Shaya Al Zindani yara almadı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aden'de Meaşık Başkanlık Sarayı'na füze saldırısı: iki güvenlik görevlisi öldü

Aden'de Meaşık Başkanlık Sarayı'na füze saldırısı

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, ülkenin geçici merkezi Aden yakınlarındaki Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısında can kaybı olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Saldırı ve can kaybı:

Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda yerleşke içindeki iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, ölü sayısını 2 güvenlik görevlisi olarak verdi ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Yemen Başbakanı Shaya Al Zindani ve kabine üyelerinin saldırı sırasında zarar görmediği, görevdekilerin emniyette olduğu bildirildi. Hükümet yetkilileri, olayın ayrıntılarına ilişkin ilave bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Yetkililerin açıklamaları:

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Husilerin saldırıda 5 füze kullandığını duyurdu. Bakan El-Eryani, hükümetin olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme yürüttüğünü belirtti.

Hükümet kaynakları saldırıyı kınarken, bölgedeki durumu ve güvenlik zaaflarını değerlendirmek üzere resmi açıklamaların takip edileceği belirtildi. Yerel güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere devam ediyor.

Husilerin askeri kanadının sözcüsü Yahya Saree ise yaptığı açıklamada, Aden'e yönelik eylemleri bağlamında bölgedeki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri yığınağı hedef aldıklarını savundu. Sözcü bu iddiayı saldırının gerekçesi olarak sundu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki çatışmaların sürdüğü bölgede, uluslararası tanınırlığa sahip yönetim ve Husiler arasındaki gerilim, sivil ve güvenlik kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Resmi makamlar olayla ilgili yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin hükümetin merkezi...

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin hükümetin merkezi Aden kentindeki Meaşık Başkanlık Sarayı yakınlarına düzenlediği füze saldırısı sonucu tesisteki 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yemen Başbakanı Shaya Al Zindani ve kabine üyelerinin saldırıdan kurtulduğu bildirildi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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