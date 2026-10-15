Dolar 49,4128 +0,07%
Euro 55,5050 +0,47%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.641,38 +1,77%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 105,94 -0,11%
--°

Bartın'da sağanak evlerin arasından şelale gibi aktı, mazgaldan çıkan fare dikkat çekti

Meteorolojinin sarı kod uyarısıyla Bartın’da öğle saatlerinde başlayan sağanak, mazgalları tıkadı; İnkumu’nda kayalardan evlerin arasına şelale aktı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 20:54

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 21:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bartın'da sağanak evlerin arasından şelale gibi aktı, mazgaldan çıkan fare dikkat çekti

Bartın'da sağanak evlerin arasından şelale gibi aktı, mazgaldan çıkan fare dikkat çekti

Bartın’da öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kentte hem altyapı sorunlarını hem de ilginç görüntüleri beraberinde getirdi. Meteorolojinin sarı kod uyarısı altındaki yağış, bazı noktaları kısa sürede suyla doldururken vatandaşlar ve ekipler yoğun mesai yaptı.

çatmacada kara yolunda gölete dönüşüm:

Zonguldak yolu Çatmaca mevkisinde yağmur sularının yollar üzerindeki akışı, tıkanan mazgallar nedeniyle kesintiye uğradı. Bir süreliğine kara yolunun bir bölümü gölete döndü; belediye ve karayolu ekipleri müdahale ederek mazgalları açtı ve su tahliyesi sağlandı. Ekiplerin çalışması sonucu trafik kontrollü şekilde normale döndürüldü.

inkumu'nda kayalardan evlerin arasına akan su:

Bartın İnkumu bölgesinde yüksek kesimlerden gelen yağmur suları kayaların üzerinden akarak evlerin arasına kadar ulaştı. Suların şiddeti bazı sokaklarda adeta küçük bir şelale görüntüsü yarattı; bu durum evlerin zemin katlarında su birikmesine yol açtı ve yerel halk tedbir almak zorunda kaldı.

kent merkezinde mazgaldan çıkan fare paniğe yol açtı:

Kent merkezinde dolan mazgallardan çıkan bir fare, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş yankı buldu. Vatandaş Yılmaz Uzunöz'ün canlı yayını sırasında mazgaldan çıkan fare kaldırıma çıkarak çevredeki insanların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Bazı kişiler korkarken, bazıları hayvanı ilgiyle izledi.

Genel olarak yağmurla birlikte derelere çamur karışırken ırmakların su seviyeleri yükseldi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için mazgalların ve yağmur suyu hattının düzenli temizliğinin önemine vurgu yaptı ve vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

BARTIN&#039;DA BUGÜN ÖĞLEN SAATLERİNDE BASTIRAN VE DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE İLGİNÇ...

BARTIN'DA BUGÜN ÖĞLEN SAATLERİNDE BASTIRAN VE DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı
images

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçiril...
images

Narkotik köpeğinin takibi Kocaeli'de 338 bin sentetik ecza hapını ortaya çıkardı
images

Kırsalda izine rastlandı: Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal'da teyakkuz: belediye ekipleri yağış ve fırtınaya anında müdahale ediyor

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı