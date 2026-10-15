Bartın'da sağanak evlerin arasından şelale gibi aktı, mazgaldan çıkan fare dikkat çekti

Bartın’da öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kentte hem altyapı sorunlarını hem de ilginç görüntüleri beraberinde getirdi. Meteorolojinin sarı kod uyarısı altındaki yağış, bazı noktaları kısa sürede suyla doldururken vatandaşlar ve ekipler yoğun mesai yaptı.

çatmacada kara yolunda gölete dönüşüm:

Zonguldak yolu Çatmaca mevkisinde yağmur sularının yollar üzerindeki akışı, tıkanan mazgallar nedeniyle kesintiye uğradı. Bir süreliğine kara yolunun bir bölümü gölete döndü; belediye ve karayolu ekipleri müdahale ederek mazgalları açtı ve su tahliyesi sağlandı. Ekiplerin çalışması sonucu trafik kontrollü şekilde normale döndürüldü.

inkumu'nda kayalardan evlerin arasına akan su:

Bartın İnkumu bölgesinde yüksek kesimlerden gelen yağmur suları kayaların üzerinden akarak evlerin arasına kadar ulaştı. Suların şiddeti bazı sokaklarda adeta küçük bir şelale görüntüsü yarattı; bu durum evlerin zemin katlarında su birikmesine yol açtı ve yerel halk tedbir almak zorunda kaldı.

kent merkezinde mazgaldan çıkan fare paniğe yol açtı:

Kent merkezinde dolan mazgallardan çıkan bir fare, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş yankı buldu. Vatandaş Yılmaz Uzunöz'ün canlı yayını sırasında mazgaldan çıkan fare kaldırıma çıkarak çevredeki insanların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Bazı kişiler korkarken, bazıları hayvanı ilgiyle izledi.

Genel olarak yağmurla birlikte derelere çamur karışırken ırmakların su seviyeleri yükseldi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için mazgalların ve yağmur suyu hattının düzenli temizliğinin önemine vurgu yaptı ve vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

BARTIN'DA BUGÜN ÖĞLEN SAATLERİNDE BASTIRAN VE DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI.