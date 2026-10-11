Bin yıllık ağacın meyvesi aynı gün tadımda

Bin yıllık ağaçtan aynı gün sofraya: Festolive'de tarihi hasat

3. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında Havran'da bulunan bin yıllık zeytin ağacından gerçekleştirilen hasat, festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Toplanan zeytinler bekletilmeden sıkıma alındı ve elde edilen zeytinyağı aynı gün katılımcıların tadımına sunuldu.

Hasat ve hemen sıkım:

Festival organizatörleri, bin yıldır ürün veren kadim ağacın meyvesini özenle topladı. Hasat edilen zeytinler doğrudan sıkma tesislerine yönlendirilerek tazeliği korunmuş yağ elde edildi. Katılımcılar, ağacın verdiği ürünü hemen deneyimleme olanağı bularak hem lezzeti hem de üretim sürecinin yakın tanığı oldular.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, törendeki konuşmasında bu anın bölgenin zeytincilik kültürünü ve tarihini temsil ettiğini vurguladı. Çetin, "Bu kadim ağacın bin yıldır sunduğu lezzeti ve şifayı bugün hep birlikte paylaşmış olduk. Hasadı yapılan zeytinleri anında sıkarak elde ettiğimiz yağı tattık. Bu bizim için çok özel ve anlamlı bir etkinlik oldu" dedi.

Festivalin etkisi ve katılım:

Festivalin üçüncü yılında elde edilen başarılar da öne çıktı. Çetin, bir önceki gün düzenlenen organizasyonda 16 bin 2 kişinin katılımıyla toplu zeytinyağı tadım rekorunun kırıldığını belirtti. Etkinlik, Edremit'in zeytin ve zeytinyağıyla uluslararası tanınırlığını artırma hedefiyle paralel ilerliyor.

Hasada AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile çok sayıda davetli katıldı. Katılım, yerel yönetimler ve üreticiler arasındaki iş birliğinin ve bölgenin zeytin mirasına verilen değerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Festival kapsamındaki bu tür uygulamalar, hem geleneksel üretim yöntemlerini görünür kılıyor hem de tüketicinin ürünü kaynağında deneyimlemesini sağlayarak zeytinyağına dair farkındalığı artırıyor. Organizatörler, benzer etkinliklerle Edremit'in zeytin kültürünü daha geniş kitlelere taşıma hedefini sürdürmeyi planlıyor.

Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, elde edilen yağ anında tadıldı