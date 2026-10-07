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Bingöl merkezli operasyonda 100 milyon liralık bahis hacmiyle 9 kişi gözaltına alındı

Bingöl merkezli eş zamanlı operasyonda Bingöl, Antalya ve Diyarbakır'da 9 şüpheli gözaltına alındı; MASAK verileri 100 milyon lira işlem gösterdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 22:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl merkezli operasyonda 100 milyon liralık bahis hacmiyle 9 kişi gözaltına alındı

Operasyonun ayrıntıları:

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlar Bingöl, Antalya ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirildi ve yapılan baskınlarla şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

İddialar ve finansal tespitler:

Soruşturma sırasında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK verileri incelendi. İncelemelere göre 9 şahsın yasa dışı bahis sitelerinde toplam 100.245.274 lira işlem hacmi bulunduğu, bu kapsamda 7258 sayılı Kanun’un "paranın nakline aracılık" suçunun işlendiğinin tespit edildiği bildirildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Savcılık ve kolluk birimlerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor; adli süreçte bankacılık kayıtları ve delil incelemeleri ile soruşturmanın ayrıntıları netleşecek.

BİNGÖL MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

BİNGÖL MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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