Sollama iddiası: İnegöl'de motosiklet önce otomobile sonra park halindeki araca çarptı

Kaza detayları:

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 CAT 485 plakalı motosikleti yöneten İ.A. (16), iddiaya göre sollama yaptığı sırada aynı yönde seyreden 16 BMV 886 plakalı otomobilin sürücüsü Özcan O. (47) ile çarpıştı.

Motosikletin savrulması ve zincirleme çarpma:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Savrulan motosiklet sürüklenerek yol kenarında park halinde bulunan 16 BTZ 875 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada motosiklette bulunan İ.A. ile yolcu M.A. (17) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak her iki kişiyi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına alındılar. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil çalışması yürütüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SAVRULARAK PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.