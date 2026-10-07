Berlin'de üçüncü yıl anmasında Filistin gösterilerine polis müdahalesi

Berlin'de eylem ve polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde yüzlerce kişi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların üçüncü yılı nedeniyle bir araya geldi. Filistinlilerin de bulunduğu grup, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'deki saldırıların sona ermesini ve Filistin'in özgürlüğünü talep etti.

Göstericiler Gazze ve Filistin lehine sloganlar atarken Berlin polisi eyleme sert müdahale yaptı ve çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında gözaltına alınan veya yaralananların sayısına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Müdahalenin seyri ve yetkili açıklamaları:

Polisin hangi noktalarda ve ne tür müdahalelerle eyleme müdahale ettiği konusunda yetkili makamlardan detaylı bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklamalar, gözaltıların gerekçeleri ve olası hukuki süreç hakkında netlik sağlayacak.

Gösterinin talepleri ve toplumsal yansımaları:

Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, sivillerin korunmasını ve Filistin'in özgürlüğünü vurguladı. Üçüncü yıldönümünde düzenlenen eylem, uluslararası kamuoyunda devam eden tepkinin Berlin'deki yansıması olarak kayda geçti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların 3. yılının geride kalması nedeniyle Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Berlin polisinin göstericilere sert müdahalesinde birçok kişi gözaltına alındı.