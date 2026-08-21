Bingöl'de arıcılık destekleri için saha denetimleri ve hastalık önlemleri

Saha çalışmaları ve tespitler:

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı arıcılık desteklemelerine esas koloni tespitleri kapsamında arılıkları ziyaret ederek kontrol ve tespit çalışmaları yürütüyor. Arıcıların konaklama yerlerindeki kovan sayısı, koloni durumu ve kayıtları yerinde inceleniyor.

hastalık denetimi ve alınan önlemler:

Denetimler sırasında arı hastalıkları ve zararlıları konusunda üreticilere bilgilendirme yapılıyor; hastalık tespit edilen arılıklarda ekipler tarafından gerekli tedbirler derhal uygulanıyor. Uygulanan önlemler kayıt altına alınıyor ve izleme faaliyetleri devam ettiriliyor.

Bu çalışmaların hedefi, üreticilerin emeğinin korunması, arı sağlığının güvence altına alınması ve sürdürülebilir arıcılığın desteklenmesi olarak açıklanıyor. Saha denetimleri hem destekleme ödemelerinin doğruluğunu sağlıyor hem de yayılabilecek hastalıklara karşı erken müdahaleyi mümkün kılıyor.

Yetkililer, saha çalışmalarının sürdüğünü ve üreticilerle iletişimin artırılarak gerektiğinde eğitim ve teknik destek sağlanacağını vurguluyor.

BİNGÖL’DE ARICILARA DESTEKLEME VE HASTALIK DENETİMİ