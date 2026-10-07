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Gönen'de 250 hektarlık plantasyonla sanayiye sürdürülebilir odun sağlanacak

Gönen'de kurulacak 250 hektarlık plantasyonun hazırlıkları Orman Bölge yetkililerince incelendi; amaç sanayiye sürdürülebilir odun kaynağı sağlamak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gönen'de 250 hektarlık plantasyonla sanayiye sürdürülebilir odun sağlanacak

Hazırlık çalışmaları orman yetkililerince yerinde incelendi

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Celalettin Kaba başkanlığında, Ağaçlandırma Şube Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan ve Gönen Orman İşletme Müdürü Seyda Kanburoğlu ile birlikte oluşturulan heyet, Gönen Orman İşletme Müdürlüğüne kazandırılacak 250 hektarlık endüstriyel plantasyon sahasında yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelere ilgili işletme şefleri de katıldı.

Heyet, saha kontrollerinde hazırlıkların teknik kurallara uygun şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti ve çalışmaların hazırlık sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

hazırlık sürecinde öne çıkan noktalar:

İncelemelerde; saha düzenlemeleri, toprak hazırlığı ve dikim planlarının uygulanması gibi hazırlık adımlarının usulüne uygun yürütülmesi esas alındı. Görevli ekiplerin koordinasyonu ve düzenli denetim mekanizmalarının önemi vurgulandı.

sanayiye güvenli odun temini ve orman korunması:

Proje kapsamında üretilecek odun hammaddesinin kağıt, mobilya, ambalaj ve inşaat gibi sanayi kollarının ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynaması hedefleniyor. Böylece doğal ve yaşlı ormanlar üzerindeki üretim baskısının azaltılması amaçlanıyor.

Endüstriyel plantasyonlarda genellikle hızlı gelişen ağaç türleri tercih edilir ve ticari üretimde kısa sürede yüksek miktarda odun elde edilmesi hedeflenir. Heyet, projenin planlandığı şekilde ilerlemesi için hazırlıkların titizlikle takip edileceğini bildirdi.

BALIKESİR’İN GÖNEN İLÇESİNDE OLUŞTURULACAK 250 HEKTARLIK ENDÜSTRİYEL PLANTASYON SAHASINDA...

BALIKESİR’İN GÖNEN İLÇESİNDE OLUŞTURULACAK 250 HEKTARLIK ENDÜSTRİYEL PLANTASYON SAHASINDA YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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