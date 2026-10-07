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Samsun’da 36,80 gram metamfetamin ele geçirildi; zanlı tutuklandı

Samsun polisi İlkadım’da düzenlediği operasyonda 36,80 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirdi; şüpheli M.Ç. mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun’da 36,80 gram metamfetamin ele geçirildi; zanlı tutuklandı

Samsun’da 36,80 gram metamfetamin ele geçirildi; zanlı tutuklandı

Samsun’da narkotik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmada ele geçirilen uyuşturucu ve yaşanan yasal süreç, kentteki güvenlik faaliyetlerinin devam ettiğini gösterdi. Operasyonun detayları, emniyet birimlerinin açıklamasıyla netlik kazandı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmada, ekipler iki adreste arama yaptı. Aramalarda M.Ç. (50) ve M.A. (51) isimli şahısların adreslerinde toplam 36,80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bulunan maddeler ve deliller, soruşturmanın esasını oluşturdu.

yasal süreç ve tutuklama:

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. hakkında emniyette gerekli işlemler yapıldı ve adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın diğer ayrıntıları ve M.A.’nın durumu ise yetkili birimlerce incelenmeye devam ediyor.

SAMSUN’UN UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINAN M.Ç., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

SAMSUN’UN UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINAN M.Ç., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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