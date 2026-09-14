Dolar 48,6192 +0,13%
Euro 56,1252 -0,35%
Bist 14.239,73 -1,57%
Altın Gram 6.804,98 -1,26%
EUR/USD 1,1539 -0,53%
Brent Petrol 108,46 +3,68%
--°

Bingöl'de jandarmanın haftalık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı bir haftada 41 olaya müdahale etti; 38 şüpheli yakalandı, çok sayıda kenevir, esrar, silah ve kaçak malzeme ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de jandarmanın haftalık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir hafta içinde yürüttükleri çalışmalarda 41 olaya müdahale ederek 38 şüpheli hakkında işlem başlattı.

operasyon ve müdahaleler:

Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çok sayıda olay ele alındı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda farklı suç tiplerine yönelik müdahaleler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak ile 6284 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyon ve aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 796 kök kenevir/skunk bitkisi, 78 gram esrar, 91 adet Lyrica hap, 20 litre etil alkol, 2 bin 696 paket sigara, 4 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 dedektör, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 82 fişek yer aldı.

yakalananlar ve adli süreç:

Olaylarla ilgili toplam 38 şüpheli yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 41 OLAYA MÜDAHALE: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 41 OLAYA MÜDAHALE: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zikzak yapan tır Yenişehir'de iki genci hayattan kopardı
images

İnebolu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, cam ile tavan arasında sıkışan vatanda...
images

Menteşe'de aranan ve 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan kişi tutuklandı
images

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zikzak yapan tır Yenişehir'de iki genci hayattan kopardı

Adanalı dördüzlerin okula başlaması ailede sevinç yarattı

İlk zilde boş bir sıra: Yüksekova’da öğretmen İkram Anuk unutulmadı

İnebolu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, cam ile tavan arasında sıkışan vatandaş itfaiye tarafından kurtarıld...

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi