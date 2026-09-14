Bingöl'de jandarmanın haftalık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir hafta içinde yürüttükleri çalışmalarda 41 olaya müdahale ederek 38 şüpheli hakkında işlem başlattı.

operasyon ve müdahaleler:

Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çok sayıda olay ele alındı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda farklı suç tiplerine yönelik müdahaleler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak ile 6284 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyon ve aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 796 kök kenevir/skunk bitkisi, 78 gram esrar, 91 adet Lyrica hap, 20 litre etil alkol, 2 bin 696 paket sigara, 4 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 dedektör, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 82 fişek yer aldı.

yakalananlar ve adli süreç:

Olaylarla ilgili toplam 38 şüpheli yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 41 OLAYA MÜDAHALE: 5 KİŞİ TUTUKLANDI