Aydın'da fuhuş iddialarına yönelik operasyonda altı şüpheli gözaltında

Operasyonun kapsamı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmada, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve müstehcenlik suçlarına ilişkin iddialar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede, şüphelilere yönelik çok yönlü inceleme yapıldığı bildirildi.

Gözaltılar ve şüphelilerin durumu:

Operasyonlarda Yankı Ö. (42), Damla K. (33), Hikmet H. (24), Ayça T. (48), Defne T. (35) ve Fatih M. (29) olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında soruşturma ve işlemler emniyette devam ediyor.

İşletmelere baskın ve ek işlemler:

Şüphelilerin sürekli gittiğinin tespit edildiği 3 ayrı işletmeye de baskın düzenlenerek arama yapıldı. Ayrıca, gözaltına alınan şahıslardan Yankı Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, diğer beş kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gerçekleştirildi.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve işlemleri tamamlanan dosyaların adli makamlara sevk edilebileceğini bildiriyor.

AYDIN’DA FUHUŞA TEŞVİK, ARACILIK, ZORLAMA VE MÜSTEHCENLİK SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ŞÜPHELİLERİN SÜREKLİ GİTTİĞİ BELİRLENEN 3 AYRI İŞLETMEYE DE BASKIN DÜZENLENDİ.