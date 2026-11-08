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Bingöl'de kısa süreli kar yağışı kent merkezine kış sinyali verdi

Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu; yüksek kesimlerde kar daha belirgindi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl'de kısa süreli kar yağışı kent merkezine kış sinyali verdi

Bingöl'de beklenen kar kent merkezinde kısa süre etkili oldu

Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Gün içerisinde etkisini gösteren yağış, kısa süreliğine şehir merkezinde kar tanelerinin düşmesine neden oldu.

yağışın seyri ve etkileri:

Son günlerde etkili olan yağışlı hava, sıcaklıkların azalmasıyla kar yağışına dönüştü. Bir süre kent merkezinde süren kar yağışı, daha sonra yeniden yağmura döndü ve etkisini sonlandırdı.

yüksek kesimlerde durum ve kış işareti:

Yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olurken, kent merkezinde görülen kar taneleri bölge için kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi.

BİNGÖL&#039;DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT MERKEZİNDE KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI...

BİNGÖL'DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT MERKEZİNDE KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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