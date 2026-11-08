Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Keban Barajı'nda amatör balıkçıların 40 kiloluk turna sürprizi

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar oltaya takılan yaklaşık 40 kilogramlık turna balığını tekneye çıkarırken heyecan yaşadı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Keban Barajı'nda amatör balıkçıların 40 kiloluk turna sürprizi

Keban Barajı'nda amatör balıkçıların 40 kiloluk turna sürprizi

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde oltaya takılan dev turna, amatör balıkçıların uzun uğraşlarıyla tekneye kadar getirildi. Balığın ağırlığının yaklaşık 40 kilogram olduğu bildirildi.

oltada beklenmedik av:

Balık avına çıkan amatör balıkçılar, beklediklerinden çok daha büyük bir avla karşılaştı. Oltaya takıldıktan sonra balığın tekneye alınması uzun sürdü ve çevredeki kişiler süreci ilgiyle takip etti.

tekneye çıkarma anı:

Balığın tekneye alınması sırasında sevinç ve şaşkınlık gözlendi; bu tür büyük avların amatör etkinliklerde de olabileceği vurgulandı. O anlarda balığın boyu ve kilosuna dair kesin ölçümlerin yapılması için hazırlıklar yapıldı ve olay, Keban Baraj Gölü'ndeki amatör balıkçılığın sürprizlere açık olduğunu bir kez daha gösterdi.

ELAZIĞ’IN KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE AMATÖR BALIKÇILAR TARAFINDAN 40 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA TURNA BALIĞI...

ELAZIĞ’IN KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE AMATÖR BALIKÇILAR TARAFINDAN 40 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA TURNA BALIĞI YAKALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bulut aralığından çıkan renkler İstanbul'da kartpostallık görüntüler yarattı
images

İlk kar Bitlis kent merkezine ulaştı
images

Solak köyü COP31'de örnek köy oldu: Murat Kurum'dan ziyaretçilere çağrı
images

Bingöl'de kısa süreli kar yağışı kent merkezine kış sinyali verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ustaların kurdeleyi kestiği açılışta Diyarbakır'da 3 bin kişiye ücretsiz yemek

Köşk’ten kutsal yolculuğa dualı veda

Tarsus'ta çatı temizliği sırasında iki işçi yaşamını yitirdi

Bulut aralığından çıkan renkler İstanbul'da kartpostallık görüntüler yarattı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor