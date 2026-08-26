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Binlerce el 400 tonluk kaleyi geri çekti: Hirosaki'de tarihi taşınma

Aomori'deki 400 tonluk Hirosaki Kalesi, 2015'ten sonra kura ile seçilen bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek asıl konumuna taşınıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Binlerce el 400 tonluk kaleyi geri çekti: Hirosaki'de tarihi taşınma

Binlerce el 400 tonluk kaleyi geri çekti: Hirosaki'de tarihi taşınma

Japonya'nın Aomori eyaletinde yer alan ve ulusal tarihi miras statüsündeki Hirosaki Kalesi, 2015 yılında tadilat amacıyla bulunduğu yerden kaldırılmıştı. Bu yıl başlatılan geri taşıma çalışmasında, kura ile seçilen bini aşkın kişi kalenin devasa platformunu halatlarla çekerek asıl konumuna doğru ilerletmeye başladı.

Toplam plan ve insan gücü:

Yetkililer, kalenin bu yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine tamamen oturtulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Ağustos sonuna kadar düzenlenecek benzer etkinliklerde toplam 4 bin 100 kişinin görev alması ve yalnızca insan gücü kullanılarak kalenin ilk etapta 5 metre hareket ettirilmesi planlanıyor.

Makine desteği ve kalan mesafe:

İnsan gücüyle gerçekleşecek bölümlerin ardından geriye kalan yaklaşık 73 metrelik kısmın iş makineleri yardımıyla tamamlanması öngörülüyor. Proje, hem tarihî yapının korunmasını hem de yerel katılımı öne çıkaran bir uygulama olarak kayda geçiyor; organizasyon, gönüllülerin koordinasyonu ve güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülüyor.

Hirosaki Kalesi'nin taşınması, hem mühendislik becerisi hem de toplumun ortak çabasıyla kültürel mirasın korunmasına örnek teşkil ediyor. Çalışmanın ilerleyişi ve sonraki uygulama takvimi yetkililer tarafından açıklanmaya devam edecek.

Japonya&#039;nın Aomori eyaletinde yer alan ve ulusal tarihi miras kabul edilen 400 tonluk Hirosaki...

Japonya'nın Aomori eyaletinde yer alan ve ulusal tarihi miras kabul edilen 400 tonluk Hirosaki Kalesi, bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek 11 yıl önce tadilat amacıyla kaldırıldığı asıl konumuna doğru taşındı.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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