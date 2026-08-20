Bir adımda hayat kurtaran müdahale: Boğazköy'de balçığa saplanan leylek kurtarıldı

Olayın gelişimi:

İnegöl'deki Boğazköy Barajında suların çekilmesi sonucu oluşan balçık alanında mahsur kalan leyleği gören Celal Çetin, yardım için hemen harekete geçti. Balçık zemine giren Çetin, saplandığı noktaya ulaşarak leyleği dikkatlice bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan ilk gözlemde kuşun bacağından yaralandığı belirlendi.

Kurtarma anı amatör kameraya yansıdı:

Çevrede bulunan bir vatandaşın amatör kamerasına yansıyan görüntülerde, Çetin'in balçık içinde ilerleyip mahsur kalan leyleğe ulaştığı ve hayvanı güçlükle de olsa dışarı çıkardığı saniye saniye görülüyor. Kamera kayıtları, vatandaştan yana sosyal alanda yankı uyandırdı ve müdahalenin zamanlamasının hayati önem taşıdığını gösterdi.

Tedavi ve doğal yaşama dönüş:

Kurtarılan leylek, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Merkezde yapılacak muayene ve gerekli müdahalelerin ardından leyleğin uygun görülmesi durumunda yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BOĞAZKÖY BARAJI’NDA SULARIN ÇEKİLMESİYLE OLUŞAN BALÇIĞA SAPLANARAK MAHSUR KALAN LEYLEK, DUYARLI VATANDAŞ TARAFINDAN KURTARILDI. KURTARMA ANI AMATÖR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.